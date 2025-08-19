Ausstellung "gut be-TRA.CHT-et" zeigt Heimat zum Anziehen
Ausstellung "gut be-TRA.CHT-et" im Museum der Stadt: Tracht als "Mundart der Kleidung" und Mundart als "Tracht der Sprache".
Von Günther Grosch
Weinheim. Ist Trachtenpflege Kunst – oder kann das weg?" Reinhold Frank stellte gleich zu Beginn seiner Ausführungen zum Thema Tracht die "Frage aller Fragen". Und beantwortete seine Frage gleich selbst: "Wer Tracht trägt, pflegt die Kultur und leistet damit ein Bekenntnis zur Heimat. "Heimat wiederum ist dort, wo ich verstanden werde und Geborgenheit
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+