Atomwaffengegner erinnerten an Atombomben-Abwürfe von 1945
"Zivilisten zahlten den Preis für eine Machtdemonstration". Sie forderten, Konflikte friedlich beizulegen.
Weinheim. (keke) "Ein heller Sommermorgen verwandelte sich in dunkles Zwielicht, in dem Rauch und Staub als Pilzwolke aufstiegen. Tote und Verletzte bedeckten den Boden, bettelten verzweifelt um Wasser und erhielten keinerlei medizinische Versorgung.
Der sich ausbreitende Feuersturm und der üble Gestank von verbranntem Fleisch erfüllten die Luft". So schilderte die damals 13-jährige
