Weinheim. (RNZ) Es gibt in den nächsten Wochen viele Orte in Deutschland, wo man bei einem "Public Viewing" der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zujubeln kann – falls es was zu jubeln gibt. Aber nur wenige Orte des öffentlichen Fußballschauens liegen inmitten historischer Mauern. Das gibt es aber in Weinheim.

Dort bietet Michael Wiegand, Chef des "Café Central", ein "Public Viewing" im Schlosshof an. Dieses Mal im Vorderen unter dem Schlossturm, wo auch die Kultursommerbühne steht. Übertragen werden auf einer Großleinwand alle Spiele der deutschen Mannschaft, also beginnend am Freitag, 14. Juni, beim Auftakt gegen Schottland.

Partner des Café Central beim Public Viewing sind die Stadt Weinheim und die Woinemer Hausbrauerei. Der Eintritt ist frei. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff, also heute um 20 Uhr.

> Ausstellung zu Sepp Herberger: Das große internationale Turnier im eigenen Land weckt auch Erinnerungen. Und da kommt Sepp Herberger ins Spiel, die deutsche Trainerlegende. Erster deutscher Weltmeistertrainer, Erschaffer des "Wunders von Bern" 1954 – und nicht zuletzt Weinheimer Ehrenbürger.

Das Museum der Stadt am Amtshausplatz widmet dem "Chef", wie er zu Lebzeiten genannt wurde, während der Europameisterschaft von 14. Juni bis 14. Juli im Erdgeschoss eine kleine Sonderausstellung zu den üblichen Öffnungszeiten. Der Eintritt dazu ist frei.

Einheimische wissen es natürlich: Josef "Sepp" Herberger wurde 1954 Ehrenbürger, kurz vor seinem berühmten WM-Titel von Bern – damals in der seinerzeit noch selbstständigen Gemeinde Hohensachsen, wo er gemeinsam mit seiner von dort stammenden Frau Eva wohnte.

Mit der Eingemeindung wurde Herberger zum wohl bekanntesten Weinheimer Ehrenbürger; sein Grab befindet sich auf dem Hohensachsener Friedhof. Jedes Jahr an seinem Geburtstag besucht eine Delegation des Deutschen Fußballs den Ort des Gedenkens.

Das Stadion in der Weinheimer Weststadt ist nach ihm benannt, auch die Hohensachsener Grundschule. Wer will, kann in diesen Wochen im Weinheimer Museum mehr über den Menschen erfahren, dem solche Kultsprüche zugewiesen werden wie: "Das nächste Spiel ist immer das schwerste."

Oder: "Der Ball ist rund, und jedes Spiel dauert 90 Minuten." In der kleinen Sonderausstellung sind Sepp Herbergers Bezugspunkte zu Weinheim zusammengestellt. Der Titel lautet: folgerichtig: "Sepp Herberger und Weinheim."

Info: Geöffnet hat das Museum samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 10 bis 17 Uhr. Außerdem von Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr.