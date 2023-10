Weinheim. (RNZ) Im Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung hat der Mammutbaum im Haganderpark offensichtlich den Kürzeren gezogen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Weinheim hervor.

Darin kündigt die Verwaltung die Fällung des Baumriesen an. 100 Jahre lang war es diesem Mammutbaum und seinen Artgenossen an anderen Stellen im Stadtgebiet besser gegangen als jetzt. Da war es aber noch nicht so oft heiß und trocken. Jetzt ist der alte Mammutbaum im Park oberhalb des Hauptbahnhofs am Ende.

Wie der städtische Baumexperte, Raphael Schleweis, mitteilt, wird der über 20 Meter hohe Baum kommende Woche gefällt. Das Triebsterben ist ihm anzusehen, braun und vertrocknet sind seine Nadelblätter.

"Es gab nichts, was den Baum hätte erhalten können", bedauert Schleweis. Das Triebsterben müsse er akzeptieren, es wurde durch einen Schlauchpilz ausgelöst, der sich im immer wärmer werdenden Klima wohlfühlt. Die Baumgärtner hätten mit regelmäßigem Rückschnitt versucht, den Baum zu retten. Vergeblich.

Ort des Geschehens

Im Zuge der Fällaktion ist der Park für Besucher zeitweise gesperrt, und aus Sicherheitsgründen sollte man sich auch dran halten. Im Frühjahr wird ein Baum gepflanzt, der dem Klimawandel eher trotzt – vielleicht für die nächsten zehn Jahre.