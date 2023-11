Wiesloch. (hds) Von Montag, 27. November, bis Mittwoch, 20. Dezember, stehen der Markt- und der evangelische Kirchplatz im Zeichen von Glühwein, stimmungsvoller Musik und Treffen mit Freunden und Bekannten. Über drei Wochen lang lädt der Weihnachtsmarkt dazu ein, sich auf das Fest einzustimmen. Die offizielle Eröffnung findet am Montag, 27. November, um 17 Uhr auf dem evangelischen Kirchplatz durch Oberbürgermeister Dirk Elkemann statt.

"Wir organisieren den Wieslocher Weihnachtszauber in dieser Form nun schon zum zehnten Mal", so Michael Maier, Geschäftsführer vom veranstaltenden Stadtmarketing. Maier sieht den Weihnachtsmarkt als Chance, denn viele auswärtige Gäste würden den Markt nutzen, um nach Wiesloch zu kommen.

An den insgesamt 27 Ständen werde vor allem dadurch Vielfalt geboten, dass man in einem vorher festgelegten Rhythmus die Betreiber wechsle. Dadurch werde das Angebot deutlich erhöht, zumal auch viele Mitmach-Aktivitäten eingeplant seien. So beispielsweise am Mittwoch, 29. November, mit der Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen zwischen 18 und 20 Uhr auf dem Marktplatz, oder am Dienstag, 5. Dezember, wenn Olli Roth ab 18 Uhr "Christmas-Karaoke" veranstaltet.

Für die kleinen Gäste ist ein Kinder-Karussell vorhanden. Am Nikolaustag, Mittwoch, 6. Dezember, gibt es "Besuch aus dem hohen Norden". Ein spezieller Kindernachmittag ist für Sonntag, 17. Dezember, angesetzt, und die Eisprinzessin wird von 15 bis 17 Uhr im Zelt auftreten.

Neben weihnachtlichem Essen und und wärmenden Getränken wird auch für viel Musik gesorgt sein. Am Eröffnungstag spielt "Moonlight Lounge" im Festzelt, das vom Palatin betrieben wird. "Wir haben gemeinsam mit Event-Manager Eddie Berlinghof ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt", so der Geschäftsführer des Palatin, Matthias Eckstein.

Beim Weihnachts-Singen im Event-Zelt mit "Berthas familiy & friends" am Dienstag, 28. November, 18 Uhr, können alle mitmachen. Das Zelt bietet musikalische Unterhaltung an jedem Abend. Dabei reicht es von einer Kindertanzgruppe des türkischen Elternvereins über die Musikgruppe "Sillya" aus der Ukraine bis hin zum Schulchor der Wieslocher Schillerschule. Die genauen Daten werden in einer kleinen Broschüre bekannt gegeben, die in den Geschäften und im Rathaus ausliegen wird.

Info: Der Weihnachtsmarkt hat ab Montag, 27. November, von montags bis freitags zwischen 16 und 21 Uhr geöffnet, samstags von elf bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr.