Sonntag, 28. September 2025

Plus "Wasser ist mehr als nur Durstlöscher"

Wassersommelier Pat Eckert hat in Meckesheim ein Museum

Der 51-jährige Reichartshäusener schaffte seine eigene Marke es weltweit unter die fünf besten.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 50 Sekunden
Er verehrt Wasser wie andere Wein: Patrick „Pat“ Eckert ist überzeugt, dass die Wertschätzung gegenüber diesem Lebensmittel sehr bald deutlich zunehmen wird. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Meckesheim. Wer die ehemalige Güterhalle nahe dem Bahnhof betritt, rechnet nicht unbedingt mit dem, was man dort vorfindet. Eine schwere Schiebetür geht geräuschvoll auf; zwischen alten Backsteinwänden stehen meterweise Flaschenregale, in denen Wasser aus aller Welt glitzert: von schlichtem Quellwasser bis hin zu extravaganten Designerflaschen, die

