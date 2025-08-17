Sonntag, 17. August 2025

Plus Wallfahrt Leutershausen

Ein gesegneter Strauß für den Fahrradraum

Zur Wallfahrtsmesse am Freitag anlässlich von Mariä Himmelfahrt hatten einige Gläubige Blumen und Kräuter mitgebracht.

17.08.2025 UPDATE: 17.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Pfarrer Stephan Sailer hielt am Freitagmorgen die Predigt (oben). Der Katholische Kirchenchor St. Johannes Leutershausen bewirtete die Pilger den ganzen Tag über. Fotos: Kreutzer

Von Heike Warlich

Hirschberg-Leutershausen. "Schöner konnte mein Geburtstag gar nicht beginnen", sagte Rose Bauder. 89 Jahre wurde sie am Dienstag und gehörte zu den Besuchern der Wallfahrtsmesse, die am Morgen in der Kirche St. Johannes Baptist einen besonderen Tag einläutete: Mariä Himmelfahrt, der in Baden-Württemberg zwar kein gesetzlicher Feiertag, wohl aber eines der

