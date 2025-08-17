Ein gesegneter Strauß für den Fahrradraum
Zur Wallfahrtsmesse am Freitag anlässlich von Mariä Himmelfahrt hatten einige Gläubige Blumen und Kräuter mitgebracht.
Von Heike Warlich
Hirschberg-Leutershausen. "Schöner konnte mein Geburtstag gar nicht beginnen", sagte Rose Bauder. 89 Jahre wurde sie am Dienstag und gehörte zu den Besuchern der Wallfahrtsmesse, die am Morgen in der Kirche St. Johannes Baptist einen besonderen Tag einläutete: Mariä Himmelfahrt, der in Baden-Württemberg zwar kein gesetzlicher Feiertag, wohl aber eines der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+