Von Kim Fellger

Walldorf. Ein großes, hell erleuchtetes Zirkuszelt, atemberaubende Akrobatik und lustige Clowns – jeder von uns hat sofort viele Bilder vor Augen, wenn man an den Begriff "Zirkus" denkt. Der Bann, den diese Unterhaltungsform bis heute auf seine Zuschauer ausübt, bleibt ungebrochen. Dieses Gefühl möchte der Kinderzirkus "Payaso" in die Manege des Walldorfer Zeltspektakels bringen.

Unter dem Motto "Zirkus – Back to the roots" findet diesen Sonntag, 3. September, von 15 bis 17 Uhr vor passender Kulisse die große Gala statt. Es ist das erste Mal, dass der Kinderzirkus in einem richtigen Zirkuszelt vor großem Publikum spielt. Geplant ist eine Show mit einem Zirkusdirektor, Clowns, Putzfrauen und ganz vielen akrobatischen Nummern. Unter anderem werden Luftartistik, Trampolintricks, "Swinging", eine dem Bändertanz ähnliche Kunstform, und Kugellauf mit Akrobatik auf Gymnastikbällen zu sehen sein. Insgesamt wirken 48 Kinder und Jugendliche an der Aufführung mit.

Der Zirkus "Payaso" hat seine Wurzeln im Mitmachzirkus im Rahmen des Zeltspektakels und wurde 2011 ins Leben gerufen. Sofie Kettenmann, die Mitgründerin von "Payaso", hat selbst als Kind mit dem Zirkusturnen angefangen. Heute leitet sie gemeinsam mit Paula Meier den Kinderzirkus, der Teil der SG Walldorf Astoria ist. Wie Kettenmann erzählte, fing "Payaso" vor zwölf Jahren ganz beschaulich mit zwölf teilnehmenden Kindern an. Das ist aber schon lange nicht mehr so.

Mittlerweile sind fast 100 Kinder im Zirkus, die von 18 Trainern und Übungsleitern unterstützt werden. "Wir hätten nie gedacht, dass es dann so explodiert", kommentiert die Leiterin den Teilnehmerzuwachs von "Payaso". Es gibt insgesamt vier Gruppen, in denen die Kinder nach Alter eingeteilt sind. Die Kleinsten sind sechs Jahre alt und die Ältesten 14 Jahre. Wer diese Gruppen durchlaufen hat, wechselt in die Jugendgruppe oder unterstützt als Helfer die jüngeren Artisten.

Diese Entwicklung hat Kettenmann nach eigener Auskunft bei vielen Kindern beobachtet: "Unsere ganzen Trainer haben auch alle als Kinder bei uns angefangen. Ich habe gesehen, wie sie alle groß geworden sind und in ihre Rollen als Trainer oder Übungsleiter hineingewachsen sind".

Das Training bei "Payaso" findet ein Mal in der Woche statt und es gibt jedes Jahr im Sommer einen Auftritt. Die teilnehmenden Kinder sind überwiegend Mädchen, es sind aber auch einige Jungen dabei. Kettenmann ist besonders wichtig, dass die Kinder "gemeinsam als Gruppe agieren und Spaß haben".

Deshalb dürfen auch alle Kinder bei "Payaso" Zirkusartisten werden, die Lust darauf haben: "Wir nehmen den Leistungsdruck hier bewusst raus", konstatiert Kettenmann. Viel wichtiger für "Payaso" seien hingegen "Werte wie Kreativität, Teamarbeit und Verantwortung", die man laut Kettenmann beim gemeinsamen Turnen in einer Gruppe erlernen kann.

Der 16-jährige Christoph bestätigt das von Kettenmann Gesagte. Er selbst ist seit sechs Jahren im Zirkus dabei, in der Jugendgruppe aktiv und engagiert sich außerdem als Helfer in der Kinderakrobatik-Gruppe, die von der anderen Leiterin von "Payaso", Paula Meier, geleitet wird. "Dieses Jahr habe ich oft Paula ausgeholfen. Ich habe die Nummer mitgestaltet, aber ich habe aktuell noch keine eigene Gruppe". Dies soll sich jedoch bald ändern. Im nächsten Jahr möchte er sein eigenes Einrad-Team leiten.

Die neunjährige Stella ist Teil der Akrobatik-Gruppe von Paula und Christoph. Besonders Spaß machen ihr die Nummern mit dem Tuch: Damit meint sie ein langes Tuch, das von der Decke bis zum Boden reicht, an dem die Kinder in der Luft akrobatische Übungen präsentieren. Besonders gut daran gefielen ihr "die coolen Tricks", die man mit dem Tuch machen kann. Sie resümierte: "Das ist einfach mein Ding." Sima ist zehn Jahre alt und in der gleichen Gruppe wie Stella. Am meisten schätzt sie an "Payaso", Zeit mit ihren Freunden verbringen zu können und gemeinsam mit ihnen zu turnen.

Der Zusammenhalt unter den Kindern ist offensichtlich sehr stark. Die drei Freundinnen Sirene (zwölf Jahre), Zoe (elf Jahre) und Marlene (elf Jahre) erzählen alle begeistert von der Show. Bei der Probe am vergangenen Donnerstag tragen sie schon alle ihr Bühnenoutfit, das aus einem schwarzen Oberteil und einer goldenen Hose besteht: "Wir stellen Sterne dar", erklärt Marlene und Sirene ergänzt, dass die Nummer mit dem Schwungtuch gemeinsam mit ihren Freundinnen ihre liebste sei.

Nicht nur die Akrobaten trainieren fleißig: Auch die Kinder und Jugendlichen mit Sprechrollen üben ihre Texte. Kettenmann erklärt, dass lustige Einschübe des Zirkusdirektors und kleinen Sketches von Clowns, "dem stärksten Mann der Welt" und Putzfrauen geplant seien, die die einzelnen Nummern miteinander verbinden.

Sean, 15 Jahre alt, spielt den Zirkusdirektor. Seine Rolle gefalle ihm sehr gut, weil sie zum einen sehr lustig sei und es ihm zum anderen Spaß mache, den anderen zu sagen, was sie machen sollen. Er gibt sich professionell und sicher und erklärt: "Man verliert mit der Zeit die Nervosität und es ist sehr schön, vor so vielen Leuten zu spielen".

Der zwölfjährige Jonah hingegen hat eher mit etwas Lampenfieber zu kämpfen. Er sagte: "Ich bin ein bisschen aufgeregt. Auch mehr als vor den anderen Auftritten, da wir dieses Mal in dem großen Zelt vor sehr vielen Leuten spielen werden." In der Rolle als "der stärkste Mann der Welt" ist sein komödiantisches Talent gefragt. Die ebenfalls zwölfjährige Marie pflichtet ihm bei, jedoch überwiege bei ihr die Freude. Schließlich sei es ihr "erster richtiger Auftritt, auch vor fremden Leuten und nicht nur vor unseren Eltern".

Info: Tickets für die Gala im Spektakelzelt auf dem Grillhüttengelände am Walldorfer Tierpark, Schwetzinger Straße 99, kann man ab 8,70 Euro unter https://inpetto.reservix.de/events oder an der Abendkasse erwerben.