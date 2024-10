Sandhausen. (heb) Schon vor 30 Jahren kümmerte sich Nicole Siemers um frei lebende Katzen rund um das elterliche Ferienhaus auf der Insel Menorca. Zusammen mit Isabel Höpfner, die ebenfalls Tierärztin ist, leitet Siemers den Walldorfer Verein "Tierhilfe Menorca" mit rund 280 Mitgliedern.

Auf dem Spargelhof Schmitt in Sandhausen stellte der Verein am Samstag rund ein Dutzend Pflegehunde vor, die ein dauerhaftes Zuhause suchen. Viele Besucher brachten auch eigene Hunde mit. Kenntlich waren die zu vermittelnden Hunde an einem pinkfarbenen Halstuch.

Gitta stammt aus Rumänien und ist knapp ein Jahr alt. Die Tierärztinnen hatten die schwarzen Hündin, die sich noch vorsichtig bewegt, vor drei Wochen wegen einer angeborenen Hüftgelenksverrenkung operiert.

Gelegenheit, sich zu beschnuppern, bietet eine einwöchige Probepflege. Mela, die dafür eine Woche zuvor aus Rumänien geholt worden war, fand gleich Familienanschluss. "Nach zwei Tagen war für uns klar, dass wir sie behalten wollen", sagt Silke Daebel, die auf der Suche nach einem "Tierschutzhund" war und auch gleich Vereinsmitglied wurde.

Für die gute Organisation lobt sie "die im Verein mit Herzblut Engagierten, die Tieren in ein gutes Zuhause geben wollen". Sie sagt: "Das Gute ist, dass Hunde vermittelt werden, die umgänglich und sozial sind." Das entspannte Treffen auf dem Hof mit freundlich schnuppernden Hunden bestätigte dies. Kaum bellt mal einer.

Die sogenannten Pflegestellen nehmen Hunde auf, bis sie ihr endgültiges Zuhause finden. Als "Pflegestellenversager" begrüßt Siemers freundschaftlich ein Vereinsmitglied, das einen Hund in Pflege genommen und ihn dann behalten hat. Eine Frau hat gleich mehrere Dackel an der Leine und wird als "Dackel-Pflegestelle" vorgestellt.

Den Verein gründete Nicole Siemers vor 25 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann. "Wir sorgen auf Menorca das ganze Jahr für die Fütterung wilder Katzen, da sonst viele von ihnen – besonders wenn alle Touristen weg sind – verhungern müssten", sagt sie. Auch die Kastration ist wichtig, denn mit den Tieren vermehrt sich auch das Leid.

Als Siemers ein Hund zulief, begann sie, für frei laufende Inselhunde eine Bleibe in Deutschland zu suchen. Seit 2014 besteht außerdem Kontakt zu einer Pflegestelle in Rumänien, so dass der Verein auch ganzjährig Vierbeiner vermitteln kann.

Der private Verein ist auf Spenden angewiesen. Er organisiert Mitflugmöglichkeiten, kastriert, impft, testet und entwurmt. Die 400 Euro, die er für einen so behandelten Hund aus Rumänien nimmt, können die Kosten bei Weitem nicht decken.

Jeweils am letzten Sonntag in den Sommerferien veranstaltet die Tierhilfe Menorca ein großes Hundefest. Dass es dabei nur fleischlose Kost gibt, ist für die Walldorferin selbstverständlich: "Tierschutz muss auch für Nutztiere gelten."