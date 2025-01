Von Anja Hammer

Walldorf/Malsch. Fortan muss man wieder Geld oder eine Fahrkarte in der Hand haben, wenn man in Walldorf oder Malsch in den Bus steigt. Seit gestern gilt in der Astorstadt und im Weinort – so wie in Dielheim, Mühlhausen und Sandhausen – das Ein-Euro-Ticket. Damit ist die Zeit des kostenlosen Busfahrens in der Region vorbei.

Zeitweise konnte man in