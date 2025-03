Walldorf. (RNZ) "Die Anwohnerinnen und Anwohner haben durch das Feuer genug mitgemacht und ein Anrecht darauf, möglichst schnell zu einer gewissen Art von Normalität zurückkehren zu dürfen." Das betont die Stadt Walldorf in einer Pressemitteilung und bittet dringend darum, "den ,Brandtourismus’ zu unterlassen".

Hintergrund ist das Großfeuer in der Badstraße am vergangenen Donnerstag, das drei Häuser zerstört und weitere beschädigt hat und bei dem vier Menschen verletzt wurden. Offenbar locken die beschädigten Gebäude Schaulustige an – "aus reiner Neugier und Sensationslust", so die Stadt: "Immer wieder sind dort in größerer Anzahl Menschen anzutreffen, die filmen, fotografieren oder sich einen persönlichen Eindruck machen. Einige Personen haben sich sogar Zutritt zu den Grundstücken verschafft – dabei handelt es sich um Hausfriedensbruch."

Besonders für die Anwohnerinnen und Anwohner sei das insgesamt ein großes Ärgernis, so die Mitteilung, daher lautet der Appell, den Anstand zu wahren und sich zurückzuhalten.