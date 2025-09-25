Donnerstag, 25. September 2025

Plus Walldorf

Wenn Temperaturen in Kitas teilweise über 35 Grad sind

Vulnerable Gruppen stehen im Fokus: Wie städtische Gebäude an Hitzetage gekühlt werden können.

25.09.2025 UPDATE: 25.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 6 Sekunden
Vulnerable Gruppen sollen an Hitzetagen geschützt werden, etwa mit innovativen Konzepten wie im geplanten Pflegeheim. Grafik: Stadt

Walldorf. (arb) Temperaturen über 35 Grad sollen im Übergang vom Juni zum Juli in manchen Walldorfer Kindertagesstätten gemessen worden sein, heißt es in einem Antrag der FDP-Fraktion. Ziel des Antrags war es, eine Grundsatzdebatte zum Einbau von Klimaanlagen in städtischen Gebäuden anzustoßen.

Mit Erfolg: Weil solche Bedingungen laut der FDP "weder für die Kinder noch das Personal

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Armen Begić
Redakteur
