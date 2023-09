Walldorf. (RNZ) Damit die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver werden und Fahrgäste es beim Warten etwas bequemer haben, will Walldorf weitere Bushaltestellen mit Dächern versehen. Aber wo ist das überhaupt noch möglich? Und wo stößt man wegen der Platzverhältnisse an Grenzen?

Der Ausschuss für Technik, Umwelt, Planung und Verkehr gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht, zwölf weitere Bushaltestellen mit Überdachungen auszurüsten. "Wir werden das Zug um Zug umsetzen", sagte Stadtbaumeister Andreas Tisch. Noch in diesem Jahr könne damit begonnen werden, den Rest werde man dann möglichst 2024 erledigen. Die Kosten bezifferte Tisch auf jeweils 25.000 Euro pro Wartehalle, sodass insgesamt 300.000 Euro zusammenkommen. Die Entscheidung fiel bei einer Enthaltung von Mathias Pütz (CDU).

Wie der Stadtbaumeister erläuterte, gibt es in Walldorf 35 Bushaltestellen, die meist Haltepunkte auf beiden Straßenseiten haben. "Aufgrund der engen Straßensituationen sind viele ohne Überdachung", sagte Tisch. Mit den zwölf geplanten Maßnahmen könnte man den Anteil überdachter Haltestellen von 44 auf 61 Prozent steigern. Mehr sei derzeit allerdings nicht möglich. Denn Dächer mit einer Tiefe von 1,30 Metern stellten "das Minimum für sinnvolle Warteunterstände dar", sonst biete das Dach keinen Schutz mehr. Sind die Gehwege aber weniger als zwei Meter breit, hätten Fußgänger nicht genügend Platz, um an der Wartehalle vorbeizulaufen, und der Mindestabstand zum Bus von 70 Zentimetern könnte nicht eingehalten werden.

Hans Wölz (Grüne) bezeichnete es als "sehr positiv", dass sich das Stadtbauamt Gedanken über die Bushaltestellen gemacht habe. "Hat man geprüft, ob unter Umständen noch Fahrradstellplätze untergebracht werden können?", regte er an. "Das sind alles Situationen, die sehr beengt sind", zeigte sich Tisch skeptisch, sagte aber eine ergänzende Prüfung zu. Dass die Dächer begrünt werden sollen, nannte Maximilian Himberger (Grüne) "eine gute Sache". Er habe im Vorfeld allerdings auch "begrünte Rückseiten" vorgeschlagen. Auch das werde wohl am fehlenden Platz scheitern, entgegnete der Stadtbaumeister, da man keine ergänzenden Pflanzstreifen anlegen könne. Er werde aber prüfen, ob man an einer der Stellen "ein Modell" verwirklichen könne.

Dass Glas für die Seitenwände der Haltestellen vorgesehen ist, veranlasste Uwe Lindner (CDU) zur Nachfrage, ob es hier in der Vergangenheit viele Beschädigungen durch Vandalismus gegeben habe. Das komme vereinzelt vor, sei aber nicht übermäßig häufig der Fall, erklärte Tisch. Der Vorteil: "Glasflächen sind gut zu reinigen." Und sie ermöglichten freie Sicht aus und in die Wartehalle. Andrea Schröder-Ritzrau und Christian Schick (beide SPD) wiesen darauf hin, dass die Dächer nicht nur vor Regen, sondern im Sommer auch vor der Sonne schützen sollen. Neben der Begrünung könne man sich auch kleine Photovoltaikanlagen vorstellen. "Das sind sehr kleine Flächen", sah Tisch "viel Aufwand" und einen eher symbolischen Ertrag. Mit den Investitionen könne man an anderer Stelle mehr erreichen. Und, so Dagmar Criegee (FDP), würden die Photovoltaikelemente durch Vandalismus beschädigt, entstünde gleich "ein großer Schaden".