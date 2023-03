Was die Anpassung des Wettbewerbsentwurfes an die spezifischen Anforderungen angeht, habe sich das Architekturbüro sehr kooperativ gezeigt und habe erste Planungsansätze für die weitere Umsetzung auf Basis der Juryempfehlungen für die genannten Themen vorgestellt. Zweifel an der Eignung und Leistungsfähigkeit des Büros gebe es nicht, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

In der sogenannten Verhandlungsrunde hatte das Büro laut dem Stadtbauamt die Weiterentwicklung der Themen aus dem Juryprotokoll darstellen können, die Erfahrungen des Projektteams gut aufgezeigt und ein schlüssiges Honorarangebot vorgelegt, das sich an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure orientiere.

"Es ist wichtig, dass in Walldorf mehr Wohnungen gebaut werden", erklärte Bürgermeister Matthias Renschler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Beim geplanten Wohnungsbau an der Wieslocher Straße sei man auf einem sehr guten Weg.

Walldorf. Der Sieger des Architektenwettbewerbs für eine Wohnbebauung im Neubaugebiet Walldorf-Süd an der Wieslocher Straße wird auch die weiteren Planungsphasen übernehmen: Einstimmig und ohne weitere Aussprache votierte der Walldorfer Gemeinderat für die Umsetzung des Projekts und folgte der Empfehlung der Wettbewerbsjury: "Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig, den mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurf der weiteren Bearbeitung zugrunde zu legen." Im Dezember hatte das Preisgericht den Entwurf "Vier Häuser für Walldorf" des Büros "Mima – Minimalhaus Manufaktur" aus Hamburg zum Sieger des Architektenwettbewerbs gekürt.

Mit dem Projekt möchte die Stadt Walldorf auf zwei Grundstücken in der Wieslocher Straße, die sich im städtischen Besitz befinden, zusätzlichen geförderten Wohnraum schaffen. Ziel des Wettbewerbs, für den sich über 30 Architekturbüros beworben hatten, war es, eine qualitätsvolle, wirtschaftliche, nachhaltige und energetisch optimierte Wohnbebauung zu planen, die auf die städtebaulichen und funktionalen Anforderungen angemessen reagiert. Bauherr wird die Stadt sein, betreut werden die nach aktuellem Stand 45 neuen Wohnungen anschließend durch den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft.

Der Siegerentwurf zeichnet sich aus der Sicht von Stadtbaumeister Andreas Tisch durch seine hohe Kompaktheit aus und kann energetisch optimiert umgesetzt werden. So sind die Dachflächen für die Fotovoltaik-Nutzung geeignet. Die Idee, das Bauvolumen in vier Einzelhäuser zu zerlegen, reagiert auf die städtebauliche Situation.

Die vier Einzelgebäude tragen zu einem sehr selbstverständlichen Ensemble an der Wieslocher Straße bei. Zudem seien sie wirtschaftlicher als andere im Wettbewerb eingereichte Lösungen. Der Wohnungsmix richtet sich mit Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen vor allem an Familien, wobei auch ein Anteil an Eineinhalb-Zimmer-Wohnungen berücksichtigt ist. Es soll eine Wohnfläche von 3446 Quadratmetern entstehen, dazu kommen zwei Tiefgaragen mit 83 Autostellplätzen und auch an entsprechende Fahrradstellplätze ist gedacht.

"Das Ziel ist, Ende 2023 mit dem Baubeschluss in den Gemeinderat zu gehen", so Tisch. Wenn alles gut laufe, könne dann im Laufe des Jahres 2024 mit dem Bau begonnen werden.