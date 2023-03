Walldorf. (agdo) So sieht wohl ein "echter" Räuber aus: Mit großem Hut auf dem Kopf samt roter Feder, etlichen Messern am Messergürtel um den Bauch. Vor allem aber war dieser Räuber barfuß. Es handelte sich um den berühmten "Räuber Hotzenplotz" aus Otfried Preußlers Kinderbuch – der Halunke mit dem schwarzen Bart tauchte jüngst beim Räuberfest in der Walldorfer Stadtbücherei auf und sorgte bei Kindern sowie Erwachsenen gleichermaßen für Furore.

Räuber Hotzenplotz sei heute im Rahmen der Kinder- und Jugendkulturwoche gekommen, erzählte Stadtbüchereileiterin Barbara Grabl, Die Veranstalter hätten alles in Bewegung gesetzt, um ihn in die Astorstadt zu locken, fügte Grabl mit einem Augenzwinkern hinzu. Es ist tatsächlich gelungen, Hotzenplotz kam gerne nach Walldorf – es war ja schließlich auch ein Räuberfest.

Das Kostüm hatte man vom Verlag ausgeliehen, wer darin steckte, wollte Grabl indes nicht verraten. Es sei der echte Räuber Hotzenplotz, bekräftigte sie schmunzelnd. Bei der Kinder- und Jugendkulturwoche hatte sich bereits in den Tagen davor alles um das Räuber- und Heldinnen-Dasein gedreht. Die Autorin Nina Weger hatte aus ihrem Buch "Club der Heldinnen – Bärenalarm im Internat" vorgelesen und sorgte für begeisterte Gesichter. Und auch Autorin Annette Roeder entführte mit ihrem Buch "Die Krumpflinge – Egon feiert Geburtstag" in eine andere Welt.

Das Räuberfest war neben dem Theaterstück "Robin Hood – Geschichten aus dem Sherwood Forest" der Landesbühne Esslingen ein Höhepunkt der Kinder- und Jugendkulturwoche. Die Aktionen und Lesungen fanden für Kinder verschiedenen Alters statt. Die Stadtbücherei hatte sich für das Räuberfest einiges einfallen lassen.

Neben der Hotzenplotz-Figur als Hauptattraktion gab es Gesellschaftsspiele rund um das Räuberleben. An einigen Tischen wurde eifrig "Der Räuber Hotzenplotz – Wer findet den Räuber" gespielt. Außerdem bastelte man an anderen Tischen den Räuber Hotzenplotz aus verschiedenen Materialien. Zur Verfügung standen dafür etwa leere Toilettenpapierrollen, verschiedenfarbige Federn, Räubergesichter aus Papier und noch einiges mehr. Mit Schere, Kleber und Papier ging es zur Sache, die Toilettenpapierrolle wurde etwa mit gelben Papier rundherum verziert, darauf dann das bereits gefertigte Gesicht geklebt. Außerdem bekam der Räuber noch eine Feder.

Wer nicht gerade bastelte, ließ sich neben dem großen Räuber Hotzenplotz fotografieren. Begeistert waren etwa die fünfjährige Ella und die dreijährige Clara, die echte Fans von ihm seien, wie sie verrieten. Angst haben sie nicht vor ihm, meinten beide, auch wenn er so groß sei. Auch Erwachsene machten ein Selfie. Die Kinder- und Jugendkulturwoche sei klasse angekommen und angenommen worden, erzählte Barbara Grabl. Mit dabei waren auch wieder Schulklassen.