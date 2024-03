Walldorf. (seb) Die evangelische Kirchengemeinde Walldorf lädt ein zu Vortrag und Diskussion über sexualisierte Gewalt und Missbrauch von Macht am Sonntag, 10. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus, Schulstraße 4.

Zu Gast ist Harald Dressing: Der Professor und Leiter der Forensischen Psychiatrie des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit hat sich an der "Forum"-Studie beteiligt über Missbrauch und sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Er informiert auch über seine Erkenntnisse zu Strukturen und Bedingungen, die diese Form des Missbrauchs möglich machen. Das Ergebnis dieser Studie wurde am 25. Januar vorgestellt: Klar wurde damit, dass das Ausmaß an sexualisierter Gewalt höher als in evangelischen Kreisen bisher angenommen ist – die Studie hat, wie es hieß, offensichtlich nur die "Spitze des Eisbergs" ermittelt.

Die Forschungen müssen fortgesetzt werden – zumal Betroffene davon berichten, dass sie sich oft alleingelassen und ignoriert fühlen. Der Vorwurf: Die Landeskirchen und ihre Gemeinden befassen sich mit der Problematik der sexualisierten Gewalt sehr spät, oft undurchsichtig und unsystematisch. Es entstand der Eindruck, dass auch die Aufarbeitung nur schleppend vorangeht.

Fest steht für viele, dass evangelische Christen sich ein Gefühl der moralischen Überlegenheit gegenüber Katholiken oder ein "So etwas kann bei uns nicht passieren" zu denken, nicht leisten können. Professor Dressing stellt bei Punktsieben die Ergebnisse der Studie vor und steht den interessierten Besucherinnen und Besuchern für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten sind willkommen. Weitere Informationen unter www.punktsieben.org.