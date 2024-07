Walldorf. (seb) Nässe, Chlor, Temperaturwechsel, Besucherandrang: So ein Schwimmbad muss einige Belastungen aushalten und der Zahn der Zeit nagt stärker an ihm als an anderen öffentlichen Einrichtungen. Im Walldorfer Aqwa nähert sich jetzt ein großes Sanierungsprojekt dem Ende während neue Vorhaben starten.

Nach neunmonatiger Bauphase eröffnet das kernsanierte Nichtschwimmerbecken im Freibad am Mittwoch, 31. Juli, wie der stellvertretende Betriebsleiter Steffen Köhler im Gespräch mit der RNZ erklärte – pünktlich zu den Sommerferien. Zuletzt war das Becken 1997 saniert worden und die Materialermüdung, insbesondere durch Frost, zwang zum Handeln. Statt die Fliesen zu erneuern, habe das Aqwa "ein zeitgemäßes Edelstahlbecken" installiert, so Köhler.

Ein flach abfallender Eingang ins Wasser ist ihm zufolge für ältere und körperlich eingeschränkte Menschen gedacht, "Wasserpilz", Strömungskanal, Fontänen und Luftsprudler sollen das Baden dort künftig zum Erlebnis machen. Durch die Erneuerung der Rutsche, die nun in ein separates Becken führt, ist mehr Platz für freie, 25 Meter lange Schwimmbahnen.

Ums Nichtschwimmerbecken herum wurde laut Köhler die Infrastruktur, etwa der Asphalt, ertüchtigt, Sonnenschirme und -segel schaffen neue Schattenplätze, etwa auf eigenen Holzliegepodesten. Das Gelände dort wurde zudem neu bepflanzt. Der Rollrasen muss nur noch anwachsen, das sollte bis zum 31. Juli geschehen sein.

Während das Freibad geöffnet bleibt, steht in Hallenbad und Sauna wiederum die jährliche Revision an: Geschlossen sind sie daher von Donnerstag, 25. Juli, bis einschließlich Sonntag, 8. September. Letzter Öffnungstag vorher ist am Mittwoch, 24. Juli. "Übers Jahr geht viel kaputt", so Steffen Köhler, die verschiedensten Reparatur- und auch Wartungsarbeiten seien deshalb notwendig. Das Wasser werde dazu aus den Becken abgelassen.

Gebrauchsspuren sowie Verschleiß durch Hitze und Wasser machten sich am Holz in der Sauna bemerkbar, so Köhler, das sei nicht ungewöhnlich, schließlich ist sie schon seit 13 Jahren in Betrieb. Über fünf Wochen hinweg sollen daher drei der vier Saunakabinen komplett erneuert werden. Bis in die Fugen, Ecken und Winkel müssen Sauna und Hallenbad schon aus hygienischen Gründen kontrolliert sowie übers normale Maß gereinigt und desinfiziert werden. Pumpen, Filter, Installationen und andere Technik müssen überprüft und eventuell erneuert werden.

Doch da es sich um ein öffentliches Gebäude handelt, müssen noch weitere Aspekte beachtet werden, der Brandschutz vor allen Dingen, so Köhler. Flucht- und Brandschutztüren ebenso wie Warnmeldeanlagen sollen daher ebenfalls gecheckt und gegebenenfalls instand gesetzt werden.