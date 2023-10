Walldorf. (RNZ) Direkt mit dem Ende der Freibadsaison waren im Aqwa Bäder- und Saunapark die Bagger angerollt. Umfang und Fortschritt der Bauarbeiten sind unübersehbar. Fünf Millionen Euro lassen sich die Stadtwerke Walldorf, die das Bad betreiben, die Sanierung kosten. Die meisten Arbeiten sollen laut Bäderpark-Chef Stefan Gottschalk bis zum Ende der kommenden Freibadsaison abgeschlossen sein.

Im Zuge der Sanierung soll das bisherige Nichtschwimmerbecken durch ein brandneues Edelstahlbecken ersetzt werden. Die alten Fliesen hätten ausgedient, sagt Gottschalk. "Wo bisher der Zugang war, wird die Ecke begradigt", erläutert der Chef des Aqwa. Der Rest vom alten Beckenkopf wurde bereits abgeschnitten, das neue Edelstahlbecken befindet sich aktuell in der Vorproduktion.

"Die ersten Teile werden im Dezember geliefert", kündigt er an. Seinen Angaben zufolge befinden sich die Arbeiten im Zeitplan. Glücklicherweise sei man bislang von unliebsamen Überraschungen verschont geblieben. Die umfangreichen Umbauten am Nichtschwimmerbecken dauern voraussichtlich länger als bei den anderen Teilen des Bäderparks. Man hoffe von Seiten der Stadtwerke aber, bis zum Beginn der Sommerferien mit den Arbeiten fertig zu sein.

Zudem wird die alte Rutsche erneuert. Davon ist nur noch das massive Fundament übrig. Sie soll durch eine neue Breitwellenrutschbahn mit eigenem Landungsbecken ersetzt werden.

Auch die anderen Becken werden saniert. Hinter dem Planschbecken wird ein neuer Zugang zur unterirdischen Technikzentrale angelegt. Mit einem vier Meter tiefen Loch wurde der Technikeingang freigelegt. Dieser Bereich war bislang nur über eine quasi senkrechte Leiter zu erreichen, das soll sich mit einer ordentlichen Treppe ändern – auch um den Arbeitsschutz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen.

Die kompletten Versorgungsleitungen rund um den Betonkeller mussten gekappt werden. Erst nach Abschluss der Arbeiten werden sie erneuert. Der Erdaushub bildet an der Stelle, an der sich früher das Piratenschiff befunden hat, den ansehnlichen "Mount Aqwa". Außerdem muss hier, wie auch am Olympiabecken, der Schwallwasserbehälter saniert werden. Diese Arbeiten sollen bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein.