Jedes Jahr ergeben sich aus der Veranstaltung mehrere Schülerpraktika", spricht Ernst-Werner Bruder von Bruder Immobilien über seine guten Erfahrungen. Auch Dietmar Sommer von der Stadt-Apotheke berichtet über "positive Rückmeldungen" und viele Schülerpraktika, die dank der "Nacht der Ausbildung" zustande gekommen seien. Bei ihm gebe es an diesem Abend unter anderem Einblicke in die digitale Lagerhaltung, aber auch in die Herstellung von Arzneimitteln.

Die Besonderheit bei der "Nacht der Ausbildung": Die Unternehmen präsentieren sich nicht an einem Messestand, sondern direkt an ihrem Standort. Jeder könne sich so ein Bild davon machen, wie sein künftiger Arbeitsplatz aussehen könnte. Da sich nicht jeder etwas unter "Systemen für Feuerungstechnik" vorstellen könne, wolle man das mit einer Feuershow veranschaulichen, sagt Annette Walther, Assistenz der Geschäftsleitung der Firma Lamtec.

Von 17 bis 21 Uhr werden, organisiert von der städtischen Wirtschaftsförderung, vielfältige Ausbildungsberufe vorgestellt, denn nur so könne der Fachkräftemangel gemeistert werden, sagt der Erste Beigeordnete Otto Steinmann. "Eine gute, solide Ausbildung liegt uns am Herzen", betont auch Bürgermeister Matthias Renschler.

Walldorf. (slt) Wenn die Schule erfolgreich abgeschlossen wurde, steht meist auch die Frage nach einer Berufsausbildung im Raum. Bei der "Walldorfer Nacht der Ausbildung" , die am Freitag, 23. Juni, stattfinden wird, haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über die vielen Berufe zu informieren und das Passende für sich zu entdecken. Mit Beratungsgesprächen stehen an diesem Abend dann neben 34 Unternehmen und Institutionen auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer zur Verfügung.

Unter dem Motto "Schlauer über Nacht" stellen sich potenzielle neue Arbeitgeber mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten und dualen Studienplätzen vor. Kostenlose Bus-Shuttles der SWEG ermöglichen im 15-Minuten-Takt das unkomplizierte Erreichen aller Ziele im Ort für die Interessierten und deren Eltern.

Ob als "Überzeugungstäter", weil man schon mehrfach dabei war, wie Julia Ludwig für die Schweickert GmbH erklärt, oder als "Ersttäter": Bei der "Nacht der Ausbildung" gibt es zu sehen, "was Spritzgusstechnik möglich macht", sagt Markus Weinmann von der Firma Mekuplast, aber auch wie Fahrräder und E-Bikes repariert werden, etwa bei Tari-Bikes.

Mehrere Ausbildungsberufe bis hin zum Dualen Studium stellt zudem die Sparkasse Heidelberg in ihrer Walldorfer Filiale vor. Bei der Volksbank Kraichgau gibt es zusätzlich noch Tipps zur digitalen Bewerbung, aber auch zur klassischen Form, so Simone Pimpl, die ein Fotoshooting für moderne Bewerbungsbilder ankündigt. "Wir geben praktische Tipps für die Bewerbung, checken die Unterlagen und machen einen Zehn-Minuten-Workshop zu Vorstellungsgesprächen", sagt Eva Wagner für Office Partnership & Service.

Mit Führungen und Gesprächen mit den Azubis möchte auch Promega ihr Biotech-Unternehmen vorstellen, so Anette Leue. Ebenso erfreut zeigt sich Ricardo Schubbert für SKF Lubrication Systems. Die Firma möchte mit einem großen Truck die Metall- und Elektroberufe den Jugendlichen näherbringen, außerdem werde aus dem Arbeitsalltag erzählt.

Dass auch eine Übernahmechance besteht, bestätigt zudem Matthias Pütz von der Firma Draht Mayr. Der Finanzdienstleister MLP ist am Internationalen Schulungszentrum der SAP zu finden, dieses Mal mit Ständen im Außenbereich und einer Grillstation, so Jarah Hempel. Am Abend dürften aber auch praxisnahe Workshops nicht fehlen, so Julie Lehmann von der SAP, die erklärt, dass auch die Partner der Softwareschmiede im Innenbereich dabei sind.

Am Tag vor dem großen Midsommar-Fest bei Ikea erwarten die Besucherinnen und Besucher dort nicht nur zahlreiche Infos rund um die vier Ausbildungsberufe des Unternehmens, sondern unter anderem auch ein Bällebad-Anhänger, wie Ann Kathrin Fechner verrät.

"Der Fokus liegt darauf, die Ausbildung live zu erleben", erklärt Sonja Mohr für die Heidelberger Druckmaschinen, wo handwerkliche Tätigkeiten ausprobiert werden können. Die Agentur für Arbeit wird dort ebenfalls anwesend sein, wie auch der Verein "Zipfelmützen", der seine Kindergartenräume präsentiert und seine FSJ-Stellen bewerben möchte.

Info: www.walldorfer-nacht-der-ausbildung.de