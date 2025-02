Von Armen Hesse

Walldorf. "Wir werden der Sache nicht mehr Herr", sagt Manuel Muhl, Vorsitzender des Angelsportvereins in Walldorf, auf Nachfrage über die Situation am Hochholzer See. Die Stadt spricht von badenden Hunden und Menschen, herumliegendem Grillgut und Getränkeflaschen.

Um der Zerstörung des Landschaftsschutzgebiets Einhalt zu gebieten, hat der Gemeinderat kürzlich eine neue Nutzungsordnung erlassen: Fahrlässige Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen bis zu 50.000 Euro, vorsätzliche mit bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Der Angelsportverein begrüße die neue Ordnung, so Muhl, auch wenn sie sich nur geringfügig von der vorigen unterscheide. Die Strafen entsprächen letztlich den Vorgaben des Landes. "Die Frage ist, ob sich die Leute daran halten." Daher würde er einen Schritt weiter gehen, konsequent kontrollieren und Bußgelder durchsetzen. "Natürlich wäre es mir ohne solche Androhungen lieber. Aber das scheint nicht zu funktionieren."

Seit der See 1965 entstand, wurde er zum beliebten Treffpunkt von Walldorfern und Menschen aus der Region. Am 13. April 1966 gründete sich der Angelsportverein, der seit 1968 auch Pächter des Gewässers ist. Eigentümer ist die Stadt Walldorf.

Seit Jahren aber verschlechtert sich die Situation in dem Naherholungsgebiet. Schon 2022 suchte der Angelsportverein das Gespräch mit Bürgermeister Matthias Renschler.

"Wir haben riesige Probleme mit der Badekultur", sagte der damalige stellvertretende Vorsitzende Oliver Böhm. "Es gibt so gut wie keine Wasservögel mehr auf dem See." "Was wir an Müll aus dem See herausholen", schloss sich der damalige Vorsitzende Christian Heß an. Bereits vor Jahren brachten sie eine Abzäunung des gesamten Sees ins Gespräch, um feiernde Jugendliche fernzuhalten.

Die Menschen würden sich nicht an die Regeln halten, berichtet Muhl im RNZ-Gespräch. "Es helfen auch keine Ansprachen mehr." Das bestätigte auch der Gemeinderat. Hundehalter gingen mit ihren Tieren nicht nur am See entlang, so Muhl. "Sie werfen die Bälle bewusst in das Wasser, sodass die Tiere hinterhergehen und im See schwimmen." Dabei sei das Baden für Mensch und Haus- oder Nutztiere ausdrücklich verboten.

Gravierender sei es im Sommer oder in den Abendstunden. Dann träfe man Gruppen junger Menschen an, die häufig auch alkoholisiert seien. "Da muss man dann schon vorsichtig sein. Salopp gesagt bekommt man am Ende eine mit. Da sagt man dann lieber mal nichts", so Muhl. Nach solchen Treffen seien sie beschäftigt, die Grillgutreste, den Müll und die zerbrochenen Flaschen einzusammeln.

"Wir wollen es nicht prinzipiell verbieten, den See zu nutzen." Auch sei nichts dagegen einzuwenden, ihn als Treffpunkt zu nutzen. "Wir wünschen uns nur, dass die Leute verantwortungsvoll damit umgehen." Der Hochholzer See sei ein fragiles System, sagt Muhl über die Art des Gewässers, das schließlich ursprünglich nur als Baggersee entstanden ist. "Er speist sich aus dem Grundwasser. Das heißt, wir haben wenige Möglichkeiten, einzugreifen, wenn das System gefährdet ist."

Früher habe man beispielsweise noch viele Wasservögel auf dem See gesehen. Mittlerweile seien Schwäne, Perlhühner oder Stockenten verschwunden. Laut den Anglern brüten die Vögel im Schilf, werden dort aber von den Hunden oder Schwimmen gestört, verlassen daraufhin die Nester und kehren nicht zurück. "Das ist schade", bedauert Muhl.

Mit der Vermüllung drohten dann noch anderen Konsequenzen. "Wenn es so weitergeht, wird der See unweigerlich kippen. Ihn dann noch zu retten, ist nahezu unmöglich. Im vergangenen Jahr wurde sogar Öl ins Wasser gekippt."

Dabei investierten sie viel Arbeit in die Hege. Erstmals planten sie auch einen Taucheinsatz. "Früher war der See 18 Meter tief, jetzt sind es nur noch zwölf." Dabei handle es sich jedoch weniger um Müll als etwa um Ablagerungen und um das Laub der außen herum wachsenden Bäume. "Geplant sind sechs Tauchgänge, um den Grund freizuräumen." Solche Maßnahmen würden aber nur in Verbindung mit einem verantwortungsvolleren Umgang helfen.

Zusätzlich zu der neuen Nutzungsordnung sollen auch die Piktogramme erneuert werden, ein Vorgehen, das Maximilian Himberger (Grüne) ausdrücklich lobte. Mit den Zeichen, die anzeigen, wo etwas erlaubt beziehungsweise nicht erlaubt ist, hofft die Stadtverwaltung, die Besucherinnen und Besucher um den See herum besser zu erreichen. "Sonst verlieren am Ende alle, aber vor allem diejenigen, die nicht verantwortlich sind", sagt Muhl.

> Der Hochholzer See wurde im Sommer 1965 infolge des Baus der Autobahn 6 zwischen Walldorf und Sinsheim ausgehoben. Versuchsbohrungen im Walldorfer Hochholz ergaben, dass der dortige Kies geeignet war und die Stadt konnte den Aushub an das Autobahnamt verkaufen.

Der Wald um den See herum wird heute vom Forstamt als Naturschutzwald betrachtet. Viele Pflanzbestände sind teilweise über 100 Jahre alt und bieten selten gewordenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Inmitten dieses Areals entstand im Bereich "Gablache" der Hochholzer See.

Nach etwa vier Metern erreichten die Bagger das Grundwasser, die Grabungen wurden aber fortgesetzt, bis eine 18 Meter tiefe Grube mit einer Fläche von sechs Hektar entstand. Aus dieser wurde in einer Zusammenarbeit zwischen Autobahnamt und Stadtbauamt der Waldsee.

2002 entstand in dem Gebiet ein Waldklassenzimmer, unter Schutz gestellt wurde der See nur ein Jahr später und 2007 errichtete die Stadt einen 5,5 Kilometer langen Waldlehrpfad.