Walldorf. (tt) Vor allem Saunagäste fragen an der Kasse des Aqwa-Hallenbades in Walldorf des Öfteren nach Büchern, weil sie ihre eigene Lektüre zu Hause vergessen haben. Das brachte Aqwa-Mitarbeiterin Julia Schirmacher auf die Idee, auch im Bäder- und Saunapark ein öffentliches Bücherregal einzurichten. Nachdem es diese Einrichtungen bereits in ausgedienten Telefonzellen gibt, setzt man im Aqwa jetzt auf einen Bücherkühlschrank.

Der Grund für den Kühlschrank ist relativ einfach erklärt: "Die heißen bei uns im familiären Kreis so", sagt Schirmacher. Als Nutzerin der beiden Walldorfer Bücherregale auf dem Marktplatz und am Einkaufsmarkt in der Dannhecker Straße hat sie die Erfahrung gemacht, dass immer kalte Luft herauskomme, wenn man die Türen der Schränke öffne. So habe sich bei ihr die Bezeichnung "Kühlschrank" eingebürgert.

"Wir sind dann auf die Idee gekommen, hier im Aqwa einen ausrangierten Kühlschrank zu verwenden", erzählt sie. Das passe zudem gut zur Idee der Nachhaltigkeit, die ja auch beim kostenlosen Tauschen gelesener Bücher mitschwingt.

"Ein tolle Idee", fand auch Aqwa-Chef Stefan Gottschalk, der die Umsetzung im Foyer des Hallenbads unterstützte. Die Firma Getränke Wipfler spendierte einen ausrangierten Kühlschrank, die Walldorfer Agentur Imago entwarf die optische Gestaltung. Nun lockt der Slogan "Ins Aqwa eintauchen – und in den Büchern versinken" die Interessierten an den Kühlschrank.

Die Idee komme gut an, freut sich Gottschalk über die bisherige Resonanz. Im Angebot ist eine bunt gemischte Auswahl für viele Geschmäcker – vom Krimi bis zum Kinderbuch.