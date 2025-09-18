Donnerstag, 18. September 2025

Plus Walldorf

Gasleck in der Hauptstraße entdeckt

Eine Verschraubung aus den 1980er-Jahren war undicht. die Stadtwerke betonen: Es besteht keine Gefahr.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 18:13 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
In der vorderen Hauptstraße liefen gestern die Reparaturarbeiten. Foto: Hammer

Walldorf. (aham) Ein Bagger, eine auffällige Absperrung und mehrere Warnschilder mit der Aufschrift "Arbeiten an Gasleitungen": Was ist da los in der vorderen Hauptstraße? Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Gasleitung wurde am Mittwoch nahe des Eiscafés Capri ein Leck festgestellt, berichtet Matthias Gruber, der Geschäftsführer der Stadtwerke.

Gleichzeitig betont er: Es besteht

Anja Hammer
Redakteurin
