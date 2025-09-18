Gasleck in der Hauptstraße entdeckt
Eine Verschraubung aus den 1980er-Jahren war undicht. die Stadtwerke betonen: Es besteht keine Gefahr.
Walldorf. (aham) Ein Bagger, eine auffällige Absperrung und mehrere Warnschilder mit der Aufschrift "Arbeiten an Gasleitungen": Was ist da los in der vorderen Hauptstraße? Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Gasleitung wurde am Mittwoch nahe des Eiscafés Capri ein Leck festgestellt, berichtet Matthias Gruber, der Geschäftsführer der Stadtwerke.
Gleichzeitig betont er: Es besteht
