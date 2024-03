Von Sebastian Lerche

Walldorf. 2023 wurden nur noch drei Paare der Haubenlerche in Walldorf beobachtet, vor acht Jahren waren es noch doppelt so viele. Die Eier und Jungtiere der streng geschützten Bodenbrüter "unterliegen weiterhin einem erheblichen Prädationsrisiko", sind also durch Beutegreifer stark gefährdet.

Und zu diesen Beutegreifern wird die Hauskatze