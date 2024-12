Walldorf. (tt) Eine Spur der Verwüstung zog sich Anfang der Woche durch den D-Bau der Schillerschule und den kommunalen Kindergarten in der Johann-Jakob-Astor-Straße in Walldorf: Wie Polizei und Stadt übereinstimmend berichten, waren beide Einrichtung – ebenso wie der katholische Kindergarten St. Marien – in der Nacht von Montag auf Dienstag Ziel von Einbrechern.

Dabei ging es den Unbekannten offenbar weniger darum, eine große Beute zu machen: "Vielmehr scheint es sich um reinen Vandalismus zu handeln", heißt es in einem Fazit der Stadt Walldorf. Der angerichtete Sachschaden dürfte um ein Vielfaches höher sein als der nur geringe Geldbetrag, der gestohlen wurde.

An der Schillerschule verschafften sich die Täter über ein Fenster im Untergeschoss Zugang zum D-Bau. Dort blieben nach Informationen der Stadt alle Betreuungsräume unangetastet. Lediglich Personal- und Funktionsräume seien heimgesucht worden. Die Täter nahmen dort zwölf Euro und ein Ladekabel mit, so die Stadt.

Deutlich mehr zerstört haben die Unbekannten im kommunalen Kindergarten in der Johann-Jakob-Astor-Straße. Auch dort gelangten die Täter über ein Fenster im Untergeschoss ins Innere des Gebäudes. "Sie gingen alles andere als zimperlich vor, brachen Türen auf, warfen Schränke um und durchwühlten den Inhalt von Schreibtischschubladen. Laptops, Tablets und andere Geräte wie Beamer blieben unangetastet, dafür wurden neben Schranktüren auch Kassen und andere Behältnisse aufgebrochen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden aber nur wenige Euro gestohlen. Der Sachschaden dürfte jedoch gerade aufgrund der brachial aufgebrochenen Türen und der dadurch beschädigten Türrahmen beträchtlich ausfallen. Die Spurensicherung sei vor Ort gewesen, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenfalls eingebrochen wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in den katholischen Kindergarten St. Marien. Wie die Täter dort ins Gebäude kamen, sei derzeit noch unklar, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim mit. Die Zerstörungswut fiel seiner Einschätzung nach in der konfessionell getragenen Einrichtung deutlich geringer aus.

Ob es sich daher um die gleichen Täter wie bei den beiden anderen Einbrüchen handelt, stehe noch nicht fest. "Ein gewisser Zusammenhang liegt nahe, wir wissen es aber noch nicht", erklärte der Sprecher. Für die Taten in der Schule und im kommunalen Kindergarten sieht der Sprecher aber durchaus einen Tatzusammenhang: "Die Ermittlungen, ob es sich um einen Tat-/Täter-Komplex handelt, laufen."

Sowohl Bürgermeister Matthias Renschler als auch der Erste Beigeordnete Otto Steinmann machten sich vor Ort ein Bild in den Einrichtungen. Beide bedauerten, dass im kommunalen Kindergarten am Dienstag keine Kinder betreut werden konnten. Am Mittwoch wurde der Regelbetrieb wieder aufgenommen. Dienstags musste zunächst die Spurensicherung ihre Arbeit erledigen, anschließend ging es ans Aufräumen.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise auf mögliche Tatbeteiligte unter Telefon 06227/841-9990.