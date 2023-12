Von Sebastian Lerche

Walldorf. "Er macht es kompliziert und wirft neue Fragen auf", erklärt Walldorfs Kunstbeauftragter Hartmuth Schweizer. "Das fehlt uns heute: Zu viele meinen, schon alles zu wissen, weil zu viel verkürzt und vereinfacht dargestellt wird. Aber Peter Ackermann stellt in Frage, was uns normal erscheint, regt zum Nachdenken an und verlangt, dass wir die