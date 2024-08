Walldorf. (arb) Hugo, Helga und Gerda sind jetzt doppelt geschützt: Schon bevor am 9. August in Hemsbach der erste Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) bei einem erlegten Wildschwein im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen wurde, hatte der Walldorfer Tierpark präventive Maßnahmen zum Schutz seiner Minischweine ergriffen.

Um die Gefahr einer Einschleppung des Virus für die Minischweine zu verringern, wurde das Gehege in einem Abstand von etwa einem halben Meter umzäunt. "Wir haben die Situation aufmerksam verfolgt und dann entschieden, prophylaktisch die Kontaktmöglichkeiten zu den Schweinen zu reduzieren", so Philipp Koch, der Leiter des Tierparks.

Das Virus könne auf vielfältige Weise eingeschleppt werden. Auch das Personal treffe Maßnahmen, um eine Kontaminierung des Geheges mit dem Virus zu minimieren. So werde beispielsweise das Schuhwerk der Angestellten vor dem Betreten der Anlage desinfiziert. "Wir wollen handeln, bevor etwas Schlimmes passiert", so Koch. Die drei Minischweine hätten nichts von der Aufregung mitbekommen und sich weiter im Sand gesuhlt, so der Tierpark weiter.

Die Vorsichtsmaßnahmen sind sicher auch Ergebnis der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr: Dort musste das beliebte Ausflugsziel fast zwei Monate lang geschlossen bleiben, weil sich die beiden Nandus "Waltraud" und "Trude" mit dem hochansteckenden Influenza-A-Virus des Subtyps H5N1 – der sogenannten Vogelgrippe – infiziert hatten.

Kurz nach der Diagnose waren die beiden Laufvögel daran gestorben. Zwei Wochen später mussten zudem zwei Laufenten getötet werden, die ebenfalls infiziert waren. Damals waren neben den unzähligen Vögeln auch die drei Schweine in Quarantäne.