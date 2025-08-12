Beim Zeltspektakel gibt es Newcomer und bekannte Gesichter
Spätsommerliches Kleinkunstvergnügen beim Walldorfer Zeltspektakel vom 1. bis 13. September.
Von Kerstin von Splényi
Walldorf. "Wo kann man jeden Sommer in den beiden letzten Wochen der Sommerferien eine aufregende, spaßige und unterhaltsame Zeit erleben?" Diese Frage ist für Walldorfer eher rhetorisch.
Denn seit 2001 kehrt das Zeltspektakel jedes Jahr aufs Neue zurück auf das Grillhüttengelände an den Waldrand neben dem Tierpark. Auch dieses Jahr wird
