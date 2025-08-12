Dienstag, 12. August 2025

Plus Walldorf

Beim Zeltspektakel gibt es Newcomer und bekannte Gesichter

Spätsommerliches Kleinkunstvergnügen beim Walldorfer Zeltspektakel vom 1. bis 13. September.

12.08.2025 UPDATE: 12.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 33 Sekunden
Stimmungsvoll ging es beim Zeltspektakel im vergangenen Jahr zu: Darauf kann sich das Publikum wieder freuen, denn Anfang September geht es los beim Kleinkunstfestival in Walldorf. Foto: Pfeifer

Von Kerstin von Splényi

Walldorf. "Wo kann man jeden Sommer in den beiden letzten Wochen der Sommerferien eine aufregende, spaßige und unterhaltsame Zeit erleben?" Diese Frage ist für Walldorfer eher rhetorisch.

Denn seit 2001 kehrt das Zeltspektakel jedes Jahr aufs Neue zurück auf das Grillhüttengelände an den Waldrand neben dem Tierpark. Auch dieses Jahr wird

