Von Lisa Wieser

Walldorf. Der Künstler Dik Jüngling, gelernter Grafiker, arbeitet täglich in seinem Atelier in Walldorf: Malereien und Zeichnungen entstehen, Porträts und höchst pointierte Cartoons. Er hat viele Bücher damit veröffentlicht und ist Mitglied in renommierten Künstlergruppen. Er hat für die RNZ-Sommerlektüre einen Buchtipp, der wegen seiner satirischen Schrägheit ein literarischer Genuss sei: "Bonobo Moussaka" von Adeline Dieudonné

> Um was es geht: Eine Frau, 36 Jahre alt, alleinerziehend mit zwei Kindern, die um ihre Existenz kämpft, wird jedes Jahr von ihrem wohlhabenden Cousin Martin zum Weihnachtsessen eingeladen, um mit dessen Musterfamilie und der Familie eines befreundeten Bankers Weihnachten zu feiern. Gegensätze prallen aufeinander, aber als Cousin muss man wenigstens an Weihnachten "die Familie zusammenhalten". Martins Haus hat alles zu bieten: "Smarte" Fernseher in allen Räumen, Blu-Ray-Player mit Surround-Soundsystem, schickes Designer-Sofa, begehbaren Kleiderschrank mit elektrischem Krawattenhalter, Kästchen für Manschettenknöpfe, Thermomix, Saftpresse, Fritteuse, Kaffee-Maschine, ein Schäler für Ananas, Rosé im amerikanischen Kühlschrank, im Badezimmer Intimwaschlotionen, teure Parfums, Shampoos und Duschgel für seine Frau, unzählige Tablet-Computer, Laptops, Smartphones und andere technische Spielereien, 32 Barbies, zwei Kens.

Das Haus ist perfekt, auch Martin, seine Frau, sowie das befreundete Bankerpaar mit den vier Kindern sind makellos. Alle sind ganz cool, betrachten das Leben von oben herab, beim Weihnachtsessen geht es um Sparpolitik, Zinsen und Wachstum – und Vorurteile wie: Wer keine Arbeit hat, ist eben faul. Es wird gegessen, die schlauen Kinder werden hochgelobt, man diskutiert über das ach so tolle Leben.

Die Protagonistin selbst beobachtet die Runde, schildert ihre Eindrücke scheinbar ungefiltert, ebenso spontane Gedanken, Assoziationen und Erinnerungen. Sie gibt den Anwesenden heimlich Tiernamen, denkt über Liebe, Gerechtigkeit, Einsamkeit und das, was wirklich zählt, nach und hält die Gespräche und alles andere später in einem Buch fest. Nicht ohne sich am Ende des Weihnachtsessens bei Martin für die nette Einladung zu bedanken und hinzuzufügen, "dass der Kapaun köstlich und überhaupt nicht trocken war, wie so oft".

> Warum es ihm gefällt: "Ich liebe Satire und in dem Buch ist sie sehr berechtigt. Auf herrliche Weise werden Missstände, Verzerrungen und Schieflagen aufgezeigt und die Autorin hat eine sehr lakonische Ausdrucksweise. Man hat viel zu lachen und das Beste: Es ist tatsächlich so! Die sarkastische Beschreibung des jährlichen Weihnachtsessens ist wunderbar beschrieben. Zarte Gemüter sollten jedoch nicht erschrecken, wenn es mitunter recht frei und manchmal sogar etwas deftig wird."

Info: "Bonobo Moussaka" von Adeline Dieudonné, Verlag: dtv, ISBN 978-3-423-28286-4