Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd-Waldhilsbach. In der Grundschulklasse der Waldhilsbacher Schule erleben die Kinder durch den Einsatz eines Schul- und Therapiehundes namens Chouquette seit Pfingsten eine Vielzahl von begrüßenswerten Effekten. Der Australian Labradoodle, eine Kreuzung zwischen Labrador und Pudel, gehört Schulsozialarbeiterin Monique Oppel und wurde speziell ausgebildet, um als Teil der tiergestützten Pädagogik in der Schulsozialarbeit in der Waldhilsbacher und der Dilsberger Grundschule eingesetzt zu werden. Seine Anwesenheit in der Klasse, zweimal wöchentlich mittwochs und freitags, hat nachhaltig positive Auswirkungen auf die Kinder.

Das Ziel, den eigenen Hund in der Schulsozialarbeit einzusetzen, war für Monique Oppel nach einjähriger Ausbildung von Chouquette erreicht. Voraussetzung für sie war, zuvor den Hundeführerschein zu erlangen. Eine ganz entscheidende Bedeutung kam der Einführung der Kinder in den Umgang mit Chouquette zu.

Im Rahmen des Therapiehundeeinsatzes erlernten sie, die Körpersprache des Hundes zu verstehen und sich klar und deutlich mit ihrer eigenen Körpersprache und Stimme dem Tier gegenüber auszudrücken. Dies ist unbedingt geboten, um dem gelehrigen Vierbeiner klare Anweisungen zu geben und zu erkennen, wann der Hund gestresst ist und eine Pause benötigt.

Die Einsatzmöglichkeiten des Hundes in der Klasse sind vielfältig und beginnen beim Schaffen einer Gruppenidentität, bei welcher der Schulhund mit zum Klassenverband gehört, über das Fördern der Empathie-Fähigkeit bis hin zu positiver sozialer Interaktion. Chouquette wirkt als "Eisbrecher", bietet sich als Kontaktbrücke bei verschlossenen Kindern an, lässt sie Hundeangst überwinden, bewirkt Selbstsicherheit und emotionale Stabilität.

Ganz konkret unterstützt Chouqette die Kinder während des Unterrichts beim Lesen, indem sie als Lesehund Sicherheit und Ruhe vermittelt. Auch bei Buchpräsentationen oder bei Klassenarbeiten trägt ihre Anwesenheit dazu bei, dass die Kinder entspannter sind und weniger nervös.

Das kann Lehrerin Ira Sander-Laun jedenfalls betätigen. Die Interaktion mit Chouquette in Form von Trainingssitzungen und Tricks bereichert außerdem den Schulalltag und bietet den Kindern Abwechslung.

Die Schulkinder äußern ihre Freude über den Umgang mit Chouquette und schätzen besonders ihre Sanftmut, die Möglichkeit zu kuscheln und gemeinsam Tricks auszuführen. Ein Kind drückt seine Begeisterung aus: "Sie ist ein lieber Hund. Ich finde sie toll, und dass sie mit uns spielt, gefällt mir." Ein weiteres fügt hinzu: "Ich finde es gut, dass sie ein Allergiehund ist und keine Haare ausfallen."

Abgesehen von diesen unmittelbaren Erfahrungen tragen Schul- und Therapiehunde wie Chouquette dazu bei, die Herzfrequenz und den Blutdruck der Kinder zu senken, Enzyme und Hormone freizusetzen, die den Organismus positiv beeinflussen, und eine lernförderliche Atmosphäre zu schaffen. Die Kinder lernen, leise und konzentriert zu arbeiten, während ihre Sozialkompetenzen, Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung anderer gefördert werden.

Lehrerin Ira Sander-Laun betont die beruhigende und vertrauensbildende Wirkung von Chouquette auf die Kinder: "Es ist faszinierend zu sehen, wie Chouquette beruhigt und wie schnell sich ein Kontakt entwickelt, auch bei Kindern, die vorher sehr ängstlich waren. Es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, und der Hund ist sehr hilfreich, wenn es jemandem einmal nicht gut geht."

Besonders viel Spaß hat die Klasse, wenn sie Tricks mit dem Hund vorführen kann, die ihnen Schulsozialarbeiterin Monique Oppel in Trainingsrunden beigebracht hat. "Ich finde es schön, dass man sie streicheln kann, dass man mit ihr kuscheln kann und dass wir Tricks machen können", sagt ein Kind.

Ein anderes Kind merkt an: "Dass Chouquette jeden Tag bei uns ist, das wünsche ich mir." Der Einsatz von Hunden wie Chouquette in Grundschulklassen ist somit von großem Wert für die positive Entwicklung der Kinder.