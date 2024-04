Von Lukas Werthenbach

Mauer/Meckesheim. Es gibt wohl nur zwei Rathäuser in der Region, an deren Briefkästen in der Nacht auf Samstag etwas los war: Sowohl in Mauer als auch in Meckesheim hat die Bewerbungsfrist zur jeweiligen Bürgermeisterwahl begonnen.

Bekanntlich muss in Mauer am 14. Juli der Nachfolger des seit 2012 amtierenden Rathauschefs John Ehret gewählt