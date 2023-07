Von Christina Schäfer

Weinheim. Am Dienstag kehren die neunziger Jahre nach Weinheim zurück. Dann werden im Schlosspark die Beats von den Dance Acts aus der Zeit von Neonshirts, Baggy Pants und Plateausohlen zu hören sein – und vieles davon live. Am Mittwoch haben die Aufbauarbeiten für das ganztägige Festival begonnen.

Morgens um 8 Uhr ist die Bühne per Lkw angerollt. Dabei war ein exakter Winkel gefragt, um den Laster durch das Tor in den Schlosspark zu bugsieren. "Beim ersten Mal hat’s noch nicht geklappt", grinst Daniel Gerngroß vom Veranstalter Demi Promotion.

Im Moment laufen die Aufbauarbeiten für die große Veranstaltung „Die 90er – Live on stage“. Am Samstag steht der Schlosspark ganz im Zeichen dieses Jahrzehnts – von der Musik, die Stars dieser Zeit live der Bühne spielen, bis hin zum Look, für den ein Friseur und eine Beautystation sorgen. Foto: Kreutzer

Stunden später steht diese 120 Quadratmeter große Bühne schon fast, werden Fahnen an den Seiten befestigt, dazu 50 Lautsprecher, 72 LED-Scheinwerfer und die 48 Quadratmeter große LED-Leinwand im Hintergrund.

30 Aufbauhelfer leisten hier wie auch auf dem gesamten Gelände ganze Arbeit. Sie bauen Zelte auf, schaffen Getränke heran. "Lieber in den ersten Tagen länger arbeiten, damit es nach hinten raus nicht eng wird", so Gerngroß.

Schließlich soll sich der Schlosspark am Samstag herausgeputzt zeigen. Für diesen Tag verspricht die Firma Demi-Promotion, die "Die 90er – Live on stage" mit "Sunshine Live" präsentiert, eine wahre Zeitreise, bei der nicht nur die Musik zählt. "Es wird einige Specials geben", erzählt Gerngroß.

Er nennt Walking Acts und Mario-Kart-Stationen, in denen das Videospiel der damaligen Zeit erlebbar wird. Es wird einen Friseur und eine Beautystation geben, die die Gäste zurück in den Look der Neunziger befördern, was dann auch direkt in der Fotobox festgehalten werden kann.

Aber natürlich dreht es sich auch und vor allem um Musik. Die verteilt sich auf zwei Stationen. Das ist zum einen eine Ravezone. Sie wird auf der Natursteinbühne direkt am Blauen Hut zu finden sein. Hier ist die Zone der DJs, wobei mit DJ Quicksilver und "Dune" echte Hitlieferanten der 90er-Jahre mit an Bord sind.

Live-Musik gibt es vor der großen Bühne zuhören. Hier wird "Magic Affair" um 14 Uhr das Programm eröffnen. Dann geht es Schlag auf Schlag, wenn sich einige der bekanntesten Dance Acts der damaligen Zeit das Mikrofon quasi zuwerfen, um ihre Sets von jeweils 30 bis 40 Minuten abzuliefern.

Auf der Bühne zu erleben sind "Masterboy & Beatrice Delgado" genauso wie "Captain Jack" und "Layzee fka. Mr. President". Dazu gesellen sich "Eiffel 65", deren Nummer-eins-Hit "Blue" durch Verwendung von Grundelementen in "I’m good" von David Guetta und Bebe Rexha 2022 eine Wiedergeburt erlebt hat und noch heute viel im Radio zu hören ist.

Für Daniel Gerngroß aber steht ein anderer Name ganz oben auf der Liste der Vorfreude. "Wen ich noch nie gesehen habe, ist ,Blümchen’", freut er sich auf eine der damaligen Pop-Prinzessinnen. In den Pausen sorgt DJ Nitro, hauseigener DJ von "Sunshine Live", für Stimmung.

Gerngroß ist ein Kind der Neunziger, für ihn ist der Samstag ein Revival. Eins, das nicht nur ihm Freude bereitet: "Die Künstler sind mit enorm viel Spaß dabei." Das war schon im letzten Jahr zu sehen, als Demi die erste, aber wesentlich kleinere Neunziger-Party auflegte.

Nun folgt die große Schwester – ein Festival, bei dem der gesamte Schlosspark bespielt wird, bei dem die Gäste ab 12 Uhr auf das Gelände können und bis 22 Uhr unterhalten werden. An diesem Tag haben nur sie Zutritt, für alle anderen ist der Schlosspark gesperrt.

Für Besucher gilt: Wer einmal durch den Eingang gegangen ist, muss bleiben. "Es wird kein Wiedereinlass erfolgen", sagt Gern­groß. Das ist bei Musik, Biergärten und gastronomischen Angebot aber wahrscheinlich auch nicht notwendig.

5000 Besucher werden erwartet. Die sollten bei der Anreise entweder auf öffentliche Verkehrsmittel setzen oder die kostenlosen Parkplätze 1 und 2 der Firma Freudenberg nutzen und den Weg zum Festival dann zu Fuß zurücklegen. "Auf den Parkplätzen steht Sicherheitspersonal, und man wird eingewiesen", sagt Gerngroß.

Den Weg in Richtung Schlosspark sollte man sich indes sparen. "Die Querstraßen werden gesperrt, um die Anwohner vor dem Verkehr zu schützen", macht Stadt-Pressesprecher Roland Kern deutlich. Für Anwohner heißt das, sie sollten den Personalausweis bereithalten, wenn sie nach Hause kommen – die Zufahrt in die Straßen wird kontrolliert. Was aber immer frei sein wird, ist der Weg ins Schlossparkrestaurant. "Das ist für Gäste den gesamten Tag über offen", sagt Kern. Allerdings kann es nicht schaden, an diesem Tag für eine Melange an Rave und Dance-Pop empfänglich zu sein.

Info: Karten für die Party gibt es noch an der Abendkasse.