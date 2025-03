Weinheim. (RNZ) Der Weinheimer Hauptbahnhof soll nach den Plänen der Deutschen Bahn schöner werden, was Aufmachung und Ausstattung angeht. Diese Nachricht hörten jetzt Vertreter der Stadt mit Freude und großer Zustimmung bei einem Treffen mit den Vertretern der Deutschen Bahn (DB).

Diese will ihre Bahnhöfe – auch in den kleinen Städten – in den nächsten Jahren nach eigenen Worten zu