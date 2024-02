Wiesloch. (hds) Mit einem umfangreichen Programm starten die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" in Wiesloch. Los geht es bereits am 27. Februar mit einer Podiumsdiskussion "Reform des Asylrechts – Untergang der Menschenrechte?" im Palatin: "Das ist eine Veranstaltung im Vorfeld der Aktionswochen", berichtete Aynur Bagdelen von der "Partnerschaft für Demokratie" in einem Pressegespräch im Rathaus. Von der Institution werden die unterschiedlichen Termine für Wiesloch und die Umgebung koordiniert. Über 20 Veranstaltungen werden angeboten und dies zwischen dem 7. und 24. März.

Vereine, Schulen und andere Einrichtungen sind mit dabei, um Raum für eine Auseinandersetzung mit den Themen Rassismus, Antisemitismus und jede Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu schaffen. "Wir wollen für eine bunte, vielfältige und menschenfreundliche Gesellschaft eintreten", betonten Bagdelen und Uwe Maschke, im Rathaus für die Zusammenarbeit mit der "Partnerschaft für Demokratie" zuständig.

Filmvorführungen, Podiumsgespräch, Lesungen und Ausstellungen sind unter anderem vorgesehen. Die Aktionswochen finden bundesweit statt, in Wiesloch übernimmt Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Schirmherrschaft. Gefördert wird alles vom Bundes-Familienministerium im Rahmen des Programms "Demokratie leben".

Zum offiziellen Start der "Wochen gegen Rassismus" wird am 7. März der Film "Die Wütenden" im Luxor-Filmpalast gezeigt. Evangelische Erwachsenenbildung, katholische Seelsorgeeinheit und Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Filmemacher laden ein. Der Eintritt kostet ab 7,50 Euro. Tags darauf, am 8. März, wird zu einer Kunstausstellung ins Rathausfoyer eingeladen. Das Thema lautet "Schaut hin!", Beginn ist um 18 Uhr. Die Ausstellung ist im Rathaus bis einschließlich 24. März zu sehen. Die "WieArt Künstlergruppe" sowie weitere Künstlerinnen und Künstler zeigen Werke gegen Diskriminierung jeglicher Art.

Zu den weiteren Schwerpunkten zählt eine Lesung mit Tijan Sila, der aus seinem neuen Buch "Radio Sarajewo" am 12. März lesen wird: um 20 Uhr in der Stadtbibliothek. Ein Fotoworkshop mit der Überschrift "Woran mein Herz hängt", von der Evangelischen Erwachsenenbildung organisiert, ist in gleich drei Termine unterteilt.

So startet man am 13. März mit einer Einführung in die Fotografie, danach stehen Bildauswahl und das Formulieren von Texten auf dem Programm und zum Abschluss ist für den 27. März eine Vernissage eingeplant. Alles findet in den Räumen der Erwachsenenbildung in der Ringstraße 23 statt.

Das "Bündnis für Demokratie und Toleranz" beteiligt sich ebenfalls und zwar mit einem Infostand am 15. März auf dem Wieslocher Wochenmarkt. "Wir sind froh darüber, dass sich so viele Personen, Gruppen und Organisationen einbringen", äußerten sich Bagdelen und Maschke zufrieden. Auch szenische Lesungen, Vorträge, eine Moscheeführung und Kochkurse werden angeboten und zudem das "Boule-Spielen gegen Rassismus und für Vielfalt" am 22. März ab 17.30 Uhr bei den Boule-Freunden auf deren Gelände am Schwimmbad.

Info: Das komplette Programm kann unter www.pfd-wiesloch.de eingesehen werden. Dort sind alle Termine aufgelistet, nebst den Hinweisen, ob eine Voranmeldung nötig ist.