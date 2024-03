Wiesenbach. (luw) Insbesondere Hundehalter sind in den vergangenen Tagen durch auf Gehwegen liegende Plastiktütchen aufgeschreckt worden, die eine weiße Substanz enthalten. Diese seien am Bachweg und nahe dem Rathaus gefunden worden, hieß es. Insbesondere in den Sozialen Netzwerken schüren solche Warnungen häufig die Angst vor sogenannten Giftködern.

Zumal sich passierende Hunde offenbar aufgrund des Geruchs der Substanz interessiert daran gezeigt hätten, wie zu erfahren war.

Ein solches Tütchen wurde der Polizei übergeben, die nun jedoch Entwarnung gab: Es handele sich nicht um Betäubungsmittel, sodass die Substanz "keine strafrechtliche Relevanz" habe, wie Sprecherin Celina-Marie Petersen nun auf Anfrage der RNZ erklärte.

"Ein Zeuge hat ein Tütchen mit weißem Inhalt gefunden und im weiteren Verlauf den Beamten des Polizeireviers Neckargemünd übergeben", bestätigte Petersen.

Im Zuge einer Untersuchung habe man festgestellt, dass es sich um weißes Pulver handelte. "Vermutlich handelt es sich um Oraltabak, also Snus", erklärte sie weiter. Snus wird hauptsächlich aus luftgetrocknetem Tabak, Wasser, Salz und Aromen hergestellt.

Beim "Snusen" wird das Pulver – entweder als Kugel geformt oder in einem Kunststoffbeutelchen verpackt – hinter Ober- oder Unterlippe gelegt, wo dann innerhalb der nächsten halben Stunde das Nikotin über die Mundschleimhaut in die Blutbahn gelangt. Auch das bei der Polizei abgegebene Exemplar war offenbar in einem solchen Beutelchen verpackt.