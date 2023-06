Die alten "Macher" – das bewährte Organisationsteam der letzten Jahre und der Verein Radsport-Rhein-Neckar (RRN) – sind wieder alle dabei. Das gilt auch für die treuen Sponsoren. Nach wie vor stehen historische oder nostalgische Fahrräder, Rennräder oder Vintage-Bikes aus den 70ern und 80ern im Mittelpunkt, die Räder der Teilnehmer müssen in Sachen Konstruktion und Komponenten dem entsprechen, was vor 1988 üblich war. Die längst Tour startet um 6.30 Uhr, die vergleichsweise kurze Ausfahrt in Richtung Ladenburg um 10.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt dürfte es am meisten historische Räder in der Altstadt zu sehen geben. Aus Sicht der Organisatoren ist es erfreulich, wenn die Fahrer passende Vintage-Trikots tragen und nostalgische Accessoires am Rad haben.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und die Macher der Velowino freuen sich, Liebhaber der Vintage-Räder aus dem In- und Ausland den ganzen Tag über in Weinheim zu sehen. Die Tour bietet neben verschieden langen Strecken ein Umfeld, in dem das Interesse am gemeinsamen Hobby und nicht der Kommerz im Vordergrund steht. Hier tauschen sich die Kenner über ihre Schätze aus, finden rare Ersatzteile oder "alte" Radklamotten.

Weinheim. (RNZ) Sie brauchen keine Etikette, sie sind hip oder auch nicht. Aber sie teilen die Lust an alten Rennrädern, ein Faible für Stahl und handwerkliche Details, sie lieben Trikots in komischem Design – und sind damit die typischen Radfahrerinnen und Radfahrer, die sich auf die Velowino 2023 freuen. Historische Städte wie Weinheim und Ladenburg, die Bergstraße und der Odenwald bilden den Rahmen und sind am Sonntag, 25. Juni, das Ziel für die Freunde der nostalgischen Räder.

Dieses Jahr bestimmen alle Fahrer in einem "Beauty Contest" das schönste Rad. Auch der Fahrer oder die Fahrerin mit dem besten Gesamt-Erscheinungsbild von Rad und Bekleidung sowie älteste und jüngste Teilnehmende werden prämiert. Attraktionen wie der Exotenwald und die alten Städte entlang der Bergstraße, vor allem Weinheim und Ladenburg, werden angefahren. Dies sind die Strecken:

> Die neue Tour: Neu ist eine fordernde Tour für Gravelbiker (Mischung aus Renn- und Mountainbike) über 80 Kilometer mit vielen Gravelpassagen durch den Odenwald. Aber: ohne Zeitdruck, in toller Landschaft und in schöner Atmosphäre.

> Die Velowino 40 – "Die Lockere": Diese Tour führt auf asphaltierten Wirtschaftswegen nach Ladenburg. Die Strecke über 40 Kilometer ist für Jung und Alt fahrbar und spricht auch Familien an.

> Die Velowino 55 – "Die Moderate": Diese Strecke ist richtig für alle, denen die 40-Kilometer-Tour zu flach und die 80-Kilometer-Strecke zu anstrengend ist. Sie führt hügelig mit 450 Höhenmetern durch den Vorderen Odenwald und dann über die Ebene zurück nach Weinheim. Für diese Tour gilt – ebenso wie für die nachfolgend genannten Strecken –, dass hauptsächlich alte Rennräder mit einer Bergübersetzung geeignet sind. Alle drei Touren führen durch den Naturpark Neckartal-Odenwald und den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.

> Die Velowino 80 – "Die Sportliche": Sie verlangt mit 80 Kilometern und 1500 Höhenmetern durchaus Kondition.

> Die Velowino 120 – "Die Ambitionierte": Wer diese Tour angeht, hat immerhin 124 Kilometer und 2500 Höhenmeter zu bewältigen.

Schlosshof und Schlosspark sind Startpunkt und Ziel. Hier können sich die Freunde nostalgischer Räder zudem treffen und unterhalten. Der Marktplatz mit seinen Gastronomen ist fast nebenan. Wie in den letzten Jahren geht der Überschuss der Veranstaltung an ein gemeinnütziges Projekt. 2022 freute sich der "Weinheimer Mittagstisch", der jeden Winter acht Wochen lang eine warme Mahlzeit für Obdachlose und Notleidende bereithält. Am Vorabend der Tour gibt es für alle Teilnehmer eine Führung durch die Altstadt und das Spaghetti-Essen, dieses Mal im "SO". Außerdem gibt es die Künstlerwerkstatt von Martin Hintenlang zu sehen.

Info: Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung gibt es unter www.velowino.de.