Sandhausen. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region? Heute geht es um Sandhausen.

> Als "Krautköpf" und "Sandhasen" sind die Bewohner der früheren Hopfengemeinde bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Die Sandhäuser waren bei ihren Nachbarn wegen des früher weit verbreiteten Anbaus von Kraut als ,Krauthaawlschissa’ (,Krauthaawl’ bedeutet Krautkopf) oder ,Krautköpf’ bekannt. Wohl auch weil das Gemüse wahrscheinlich häufiger als anderswo auf den Tisch kam, wurde der Name so nach und nach zum Sandhäuser Necknamen.

Wie viele Orte in der nördlichen Hardt wurden auch die Sandhäuser gerne ,Sandhasen’ gerufen. Dies wird sowohl wegen der sandigen Beschaffenheit der Böden um den Ort als auch wegen des Anklangs auf den Ortsnamen so geschehen sein. Auch als ,Havanna’ waren die Sandhäuser bekannt.

Man wollte ihnen so eine schlechte Qualität der im Ort produzierten Zigarren nachsagen. Dieser Uzname ist allerdings mit dem Untergang der Zigarrenindustrie völlig in Vergessenheit geraten und heute im Ort unbekannt."