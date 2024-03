Leimen. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region? Dieser Frage widmet sich die RNZ. Heute geht es um Leimen.

> Als "Nuudlkuuche" sind die Bewohner der Großen Kreisstadt bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Die Leimener wurden in früheren Zeiten mit zwei Uznamen geneckt: Sie waren als ,Nuudlkuuche’ und zudem, wie die Dossenheimer auch, als ,Schdaakaizlin’ bekannt.

Der Grund für die Verleihung des ersten Uznamens ,Nuudlkuuche’ stammt aus längst vergangenen Tagen: In Leimen war es Brauch, den Nudelteig zu einem sogenannten Nudelkuchen ausgerollt vor dem Schneiden auf den Kissen und Bettdecken zum Trocknen auszulegen. Ein Pfarrer, andere berichten, es sei der Bürgermeister gewesen, soll sich einmal ein auf dem Bett liegendes ,Taschentuch’ eingesteckt haben.

Während der Predigt wischte er sich das erhitzte Gesicht ab, das Taschentuch entpuppte sich als ,Nudelkuchen’ und die Leimener hatten ihren Uznamen weg, den sie bis heute tragen. Ebenfalls bis heute bittet man Gäste in Leimen mit folgendem, an den Necknamen erinnernden Satz ins Haus: ,Kom geh nai, s’gebbt Nuudlkuche unn Wai.’ Beim zweiten Übernamen ,Schdaakaizlin’ wird vermutet, dass in Leimen wie in Dossenheim dieselben Gründe für seine Verleihung ausschlaggebend waren.

Gemeint war in beiden Orten eine Rückentrage, die sogenannte ,Kaiz’, die zum Transport von Steinen aus dem Steinbruch des Ortes diente. Dieser Uzname ist heute allerdings nicht mehr allzu bekannt im Ort."