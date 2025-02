Wiesloch. (kbw) Ein kurzzeitiger Stromausfall hat am Montagvormittag in Wiesloch für manchen verwunderten Blick gesorgt. Wie der Netzbetreiber Netze BW mitteilte, kam es gegen 10.50 Uhr zu der Unterbrechung der Versorgung.

Ein Gebiet zwischen der Hauptstraße, Meßplatzstraße und Dielheimer Weg war demnach betroffen. In einem Parkhaus in der Hesselgasse flackerte das Licht und ging dann für einen Sekundenbruchteil ganz aus, in der RNZ-Redaktion in der Schlossstraße funktionierten Telefone und Computer kurzzeitig nicht. Auch im Rathaus flackerte das Licht.

Ursache war nach Angaben der Netze BW ein beschädigtes Mittelspannungs-Erdkabel am Bögnerweg, das bei Bagger- und Erdarbeiten in Mitleidenschaft gezogen wurde. "Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz konnte der Entstördienst der Netze BW in Zusammenarbeit mit der Leitstelle die Versorgung schrittweise wiederherstellen", heißt es vom Versorger.

So seien ab 11.09 Uhr die ersten und ab 11.19 Uhr fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt worden. Nur eine Station, die über ein mobiles Aggregat versorgt werden muss, sei erst ab 12.40 Uhr wieder angeschlossen worden.