Immer mehr Müll-Chaos an Kleider-Containern in der Region
Zu viele Kleider für zu volle Container: Aktuelle Beispiele zeigen negative Folgen des seit 2025 geltenden Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
Von Nicolas Lewe
Region Heidelberg. Unschöne Anblicke haben sich in letzter Zeit in Dossenheim und in Nußloch geboten. Massenweise Kleider und teils auch Sperrmüll lagen um die dortigen Sammelcontainer herum verteilt auf dem Boden. In Nußloch war der Ärger seitens der Gemeindeverantwortlichen darüber derart groß, dass die Reißleine gezogen wurde: Man beendete die
