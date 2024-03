Dossenheim. (cm/dw) Die Dossenheimer Landstraße liegt bekanntlich im benachbarten Handschuhsheim. Sie ist für die Dossenheimer die zentrale Ader nach Süden und zu Stoßzeiten schon lange ein Nadelöhr. Dies wird sich in den nächsten zweieinhalb Jahren noch weiter verschärfen. Was bedeutet die Heidelberger Großbaustelle für Dossenheim?

"Auf lange Sicht werden die Sanierung der Dossenheimer Landstraße und der barrierefreie Umbau der Bahnhaltestellen auch für die Dossenheimer einen Mehrwert bedeuten", so Gemeindesprecherin Mareike de Raaf.

Für die Bauphase seien aber natürlich auch bei den Dossenheimern, die nach Heidelberg pendeln, Flexibilität und Geduld gefragt. "Generell könnte es sich auf der B3 stauen oder das Verkehrsaufkommen über die Randstraße und die Autobahn nimmt zu", so de Raaf. "Aufgrund der Begrenzungen für den motorisierten Individualverkehr nach oder von Heidelberg sowie damit einhergehender Umleitungen könnte allerdings auch ein vermindertes Verkehrsaufkommen in Dossenheim eintreten."

Umleitung während der Bauarbeiten auf dem Abschnitt im Norden Handschuhsheims. Grafik: RNZ

Daher werde die Situation sowohl durch die Gemeinde sowie insbesondere die Polizei gerade zu Beginn verstärkt beobachtet, um angemessen zu reagieren. Da die Autobahnabfahrt nach Dossenheim oder auch Strecken innerhalb von Dossenheim frei sind, rechnet die Gemeinde nicht mit wirtschaftlichen Folgen für Betriebe.

"Die Gemeinde befand und befindet sich bereits sehr frühzeitig und eng in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg und der RNV", betont de Raaf. "Hierbei ging es beispielsweise um Umleitungen, den RNV-Fahrplan und die Baustellen-Kommunikation. "Von Anfang an legte ich auf eine frühzeitige und kontinuierliche Kommunikation der betreffenden Informationen großen Wert", betont Bürgermeister David Faulhaber.

"Zudem war es mir und allen Beteiligten wichtig, echte Alternativen in Form des ÖPNV anzubieten. Es freut mich daher sehr, dass mit Beginn der Baumaßnahmen die Taktung durch die RNV verdichtet werden konnte und folglich mehr Personen mit den unterschiedlichen Linien transportiert werden können."

Durch den erhöhten Takt der Straßenbahn empfiehlt die Gemeinde auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen – so dies möglich ist.

Wer in Dossenheim in die Linie 5 steigt, wird zunächst wie gewohnt bis zum Heidelberger Bismarckplatz gefahren. Ab der Haltestelle "Seegarten" wechselt diese ihre Bezeichnung in "25" und ab "Hauptbahnhof" ihre Route, die sie über die Berliner Straße zurück nach Dossenheim bis Schriesheim führt.

Aus Dossenheimer Perspektive verbessert die neue Linie den direkten Anschluss ins Neuenheimer Feld. Allerdings ist der Hauptbahnhof nicht mehr ohne Umstieg auf kurzem Weg erreichbar. Seit gut zehn Jahren verbindet die Linie 24 am Morgen und am späteren Nachmittag Dossenheim mit dem Hauptbahnhof direkt. Das entfällt vorerst. Denn die Linie 24 kann nicht über die zu sanierende Straße geführt werden. Sie fährt auch nur selten die Haltestelle "Hans-Thoma-Platz" an.

Auch für Dossenheimer Kinder und Jugendliche, die Heidelberger Schulen wie das Bunsen- oder das St.-Raphael-Gymnasium, die Heiligenbergschule oder die Johannes-Kepler-Realschule besuchen und dorthin mit dem Fahrrad gelangen, bedeutet die Baustelle eine Umstellung. Für sie wurden Umleitungsstrecken ausgearbeitet.

Michael Fröhlich vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) erläuterte diese im Auftrag der Stadt Heidelberg in insgesamt 60 Klassen. Er weist zudem darauf hin, dass in den ersten Wochen der Baustellenwochen an vier neuralgischen Stellen vor Schulbeginn und nach Schulschluss Sicherungsposten die Lage beobachten und gegebenenfalls eingreifen.

Steigen mehr Pendler wegen der Baustelle aufs Fahrrad um? Dossenheim hat bereits eines der höchsten Kontingente von VRN-Nextbikes im Landkreis. Sollte dieses Angebot an Fahrrädern zum Mieten ausgeschöpft werden, will die Gemeinde über eine Aufstockung nachdenken.