Von Timo Teufert

St. Leon-Rot. Schmetterlinge – als Symbol für die Hoffnung und die Auferstehung – waren am Freitagmorgen zentrales Element einer bewegenden Trauerfeier der Schulgemeinschaft des Löwenrot-Gymnasiums. Über 600 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende waren von der Schule zur St. Mauritius-Kirche gezogen, um dort Abschied von ihrer Mitschülerin zu nehmen, die in der vergangenen Woche getötet worden war. Auch Bürgermeister Alexander Eger, seine Stellvertreterin Anneliese Runde sowie Rettungs-, Polizei- und Hilfskräfte, die der Schulgemeinschaft am Tattag zur Seite gestanden hatten, nahmen teil.

Mit einfühlsamen Worten erinnerten Lehrer der Religionsfachschaft, die die Trauerfeier vorbereitet und gestaltet hatten, an die Schülerin. Zusammen sang die Schulgemeinde mit instrumentaler Begleitung das Lied "Von guten Mächten wunderbar geborgen" von Dietrich Bonhoeffer, bevor Schulleiter Dirk Lutschewitz das Wort ergriff, um die Verstorbene zu ehren und seine Erinnerungen an sie zu teilen. "Wir trauern heute gemeinsam und verzweifeln regelrecht daran, dass sie einen solch brutalen und sinnlosen Tod erleiden musste", sagte er nach Informationen der Schule.

Das Löwenrot verstehe sich als Ort des Miteinanders, man sei eine starke – oft familiär beschriebene – Gemeinschaft, in der jede Form von Gewalt keinen Platz habe, so der Schulleiter. Doch nach dem 25. Januar scheine nichts mehr so zu sein wie vorher. "Denn an diesem sicheren Ort ist das Unfassbare geschehen", sagte Lutschewitz. Und auch wenn man nur erahnen könne, welch unendliches Leid die Angehörigen der Schülerin gerade durchstehen müssen, teile man dieses Leid mit ihnen.

Denn "diese feige, perfide Tat hat auch uns getroffen", so Lutschewitz. Sie sei auch ein Angriff auf die Schulgemeinschaft. Doch man wolle sich mit aller Kraft diesem bösen Geist, der von der Schule Besitz ergriffen habe, entgegenstellen: Das Löwenrot-Gymnasium müsse wieder zu einem Ort werden, den man mit Freude und ohne mulmiges Gefühl betrete. "Was unsere Schule auszeichnet, bestimmen wir. Wir holen uns unsere Schule zurück", richtete der Direktor in seiner Ansprache auch den Blick nach vorn.

Er rief die Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich möglichst oft an die getötete Mitschülerin zu erinnern – genauso wie an die schönen Erlebnisse mit ihr. "Wir dürfen sie nicht auf den schrecklichen Tod reduzieren", mahnte er. Noch mehr als bisher wolle man künftig aufeinander achten und noch näher zusammenstehen: "Der Tod hinterlässt eine Lücke, die keiner von uns wird schließen können. Was wir aber tun können ist näher zusammenzurücken. Schritt für Schritt. Dass uns das gelingen wird, daran habe ich nach den Erfahrungen der letzten Tage keinerlei Zweifel."

Es werde vielleicht eine Zeit dauern, bis die Schulgemeinschaft wieder mit der alten Unbefangenheit den Alltag meistern werde: "Aber es wird uns letztlich gelingen." Und eines sei ganz sicher: In dieser Schule, in dieser Gemeinschaft werde die Getötete immer ihren Platz haben.

Nachdem eine Musiklehrerin das Stück "You Raise Me Up" – "Du ermutigst mich" – auf dem Horn intoniert hatte, hielten einige Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bewegende Fürbitten und teilten ihre Gedanken und Gebete mit der Trauergemeinde. A

ls besonders berührend beschreibt der Sprecher der Schule den symbolischen Abschied von der Mitschülerin: Alle Anwesenden hatten selbst gebastelte und gemalte Schmetterlinge dabei und legten sie auf der Treppe zum Altar nieder. "Was die Raupe ,Ende der Welt’ nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling", schloss die Trauerfeier mit einem Zitat des chinesischen Philosophen Laotse.

Und so sollen die niedergelegten Schmetterlinge jetzt – bildlich gesprochen – ins Schulhaus fliegen und dort überall an die verstorbene Mitschülerin erinnern.

Spendenaktion gestartet

Der Tod der Schülerin am Löwenrot-Gymnasium beschäftigt auch viele Menschen in der Gemeinde St. Leon-Rot, berichtet Steffen Lang, einer der Administratoren der Facebook-Gruppe "St. Leoner-Roter News". Jetzt hat er eine außergewöhnliche Aktion gestartet.

Viele möchten ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen und etwas tun. Zunächst habe er Anfragen nach Unterstützungsmöglichkeiten der Familie des Opfers immer abgewiegelt, weil er nicht wusste, ob diese damit einverstanden ist, berichtet Lang. Weil aber immer mehr Nachfragen kamen, hat er sich vor Kurzem entschieden, eine Spendenkampagne ins Leben zu rufen. "Ich verspüre den Wunsch, der Familie zu helfen", schreibt Land auf der Spendenseite.

Er stehe in keinerlei Bezug zu der getöteten jungen Frau, sei allerdings in St. Leon-Rot verwurzelt und zutiefst erschüttert über das, was passiert ist. "Um es der Familie zu ermöglichen, den Abschied ganz nach ihren Vorstellungen oder gar darüber hinaus zu gestalten, bitte ich um eure Spende", schreibt Lang und spricht von einer Herzensangelegenheit.

Auch am Löwenrot-Gymnasium selbst ist die Unterstützungsbereitschaft groß, allerdings wolle man wegen des bestehenden Angebots keine eigene Aktion mehr starten, sondern verweise auf diese, heißt es dort. So sind schon nach kurzer Zeit 8875 Euro von 243 Spendern eingegangen (Stand: Freitagabend). Lang hofft, dass noch weitere Spenden dazu kommen.

Info: Wer ebenfalls spenden möchte, kann dies unter https://gofund.me/5b12eefc tun.