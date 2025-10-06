Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Tiere auf Nahrungssuche

Raben "attackieren" Eppelheimer bei den Supermärkten

Kommt ein hungriger Rabe geflogen: Die Vögel suchen Nahrung und wollen sich auf Kopf oder Schulter setzen.

06.10.2025 UPDATE: 06.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 23 Sekunden
Das Angebot bei Einkaufsmärkten und Bäckerei scheint den Raben zu gefallen – hier mit Brötchen. Foto: Jürgens

Von Christoph Moll

Eppelheim. Wer aktuell in Eppelheim einkaufen geht, muss sich in Acht nehmen. Denn im Bereich der Märkte von Rewe, Aldi und dm im Norden der Stadt treiben sich zwei Vögel – mutmaßlich Kolkraben oder Rabenkrähen – herum, die in den vergangenen Tagen schon Besucher "attackiert" haben. Warum sie das tun, ist nicht ganz klar. Möglicherweise sind sie auf

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Christoph Moll
Ressortleiter Region Heidelberg
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.