Raben "attackieren" Eppelheimer bei den Supermärkten
Kommt ein hungriger Rabe geflogen: Die Vögel suchen Nahrung und wollen sich auf Kopf oder Schulter setzen.
Von Christoph Moll
Eppelheim. Wer aktuell in Eppelheim einkaufen geht, muss sich in Acht nehmen. Denn im Bereich der Märkte von Rewe, Aldi und dm im Norden der Stadt treiben sich zwei Vögel – mutmaßlich Kolkraben oder Rabenkrähen – herum, die in den vergangenen Tagen schon Besucher "attackiert" haben. Warum sie das tun, ist nicht ganz klar. Möglicherweise sind sie auf
