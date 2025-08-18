Meckesheim. (nah) Weitreichende Auswirkungen auf die Energiepolitik und Flächennutzung in der Region könnte das Thema haben, mit dem sich der Gemeinderat in zurückliegender öffentlicher Sitzung befasste: Der Verband Region Rhein-Neckar hat beschlossen, eine zweite Anhörungsrunde zum überarbeiteten Teilregionalplan "Freiflächen-Photovoltaik" zu starten. Dieser Plan regelt, auf welchen Flächen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote