Montag, 18. August 2025

zurück
Plus Teilregionalplan "Freiflächen-Photovoltaik"

Ein Irrtum kostet Meckesheim Photovoltaik-Planflächen

Beim Überarbeiten eines Teilregionalplans sind skizzierte Sonnenkollektor-Standorte gestrichen worden.

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Von den sechs blauen PV-Planflächen blieben nur zwei nördlich von Mönchzell. Meckesheim will noch ein drittes Gebiet. Plan: RNZ-Archiv

Meckesheim. (nah) Weitreichende Auswirkungen auf die Energiepolitik und Flächennutzung in der Region könnte das Thema haben, mit dem sich der Gemeinderat in zurückliegender öffentlicher Sitzung befasste: Der Verband Region Rhein-Neckar hat beschlossen, eine zweite Anhörungsrunde zum überarbeiteten Teilregionalplan "Freiflächen-Photovoltaik" zu starten. Dieser Plan regelt, auf welchen Flächen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.