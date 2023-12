Region Heidelberg. (luw/lesa) Heiligabend fällt auf den vierten Adventssonntag, darauf folgen die beiden Weihnachtsfeiertage. Daher bietet die Rhein-Neckar-Zeitung – soweit bekannt – in der heutigen Ausgabe eine "etwas andere" Wochenendübersicht über alle Veranstaltungen abgesehen von Gottesdiensten in der Region rund um Heidelberg zwischen Samstag und Dienstag, 23. und 26. Dezember:

Bammental

> Zu Frühstück und "Last-Minute-Basteln" lädt das Familienzentrum am Samstag ein. Von 9 bis 12 Uhr können Kinder ab einem Alter von sechs Jahren an der Kreativwerkstatt teilnehmen und kleine Geschenke wie Schlüsselanhänger oder kleine Weihnachtskrippen selbst basteln – Voraussetzung ist allerdings eine Anmeldung mit Name und Telefonnummer per E-Mail an die Adresse info@fz-bammental.de

Dossenheim

> Sein Weihnachtssingen veranstaltet der MGV "Freundschaft" am Sonntag vor der Friedhofskapelle. Los geht’s um 15.30 Uhr.

Eppelheim

> "Tarzan – das Musical" wird am Samstag in der Rudolf-Wild-Halle gezeigt. Ab 15 Uhr führt das "Theater Liberi" die Geschichte über das atemberaubende Dschungel-Abenteuer auf: Hin- und hergerissen zwischen Affen- und Menschenwelt, versucht Tarzan herauszufinden, wohin er gehört. Karten gibt es im Vorverkauf unter der Adresse www.theater-liberi.de

> Zum "Weihnachtspilgern" lädt die evangelische Kirchengemeinde am ersten Weihnachtsfeiertag, also am Montag, auf den Gottlob-Hees-Platz. Ab 9 Uhr wird gemeinsam in die Nachbargemeinde nach Plankstadt gepilgert – begleitet von weihnachtlichen Texten und Gebeten. Um 10 Uhr folgt ein gemeinsamer Weihnachtsgottesdienst mit der Plankstädter Gemeinde.

Heiligkreuzsteinach

> Ein Adventskonzert gibt der Musikverein Trachtenkapelle am Samstag in der evangelischen Kirche. Bei freiem Eintritt wird ab 18 Uhr musiziert.

Leimen

> Zum Weihnachtsliederspielen auf dem Friedhof Gauangelloch lädt der Musikverein am Sonntag ein. Beginn: 14.15 Uhr.

Lobbach

> Der Musikverein Waldwimmersbach läutet den Heiligabend am Sonntag mit dem traditionellen Weihnachtsspielen ein. Ab 15.30 Uhr erklingen am Rathaus der Gemeinde in der Hauptstraße 52 weihnachtliche Melodien. Danach gibt es noch Glühwein.

Meckesheim

> Das Adventsfenster wird am Sonntag um 15 Uhr an der evangelischen Kirche geöffnet. Der Posaunenchor spielt. Für den Umtrunk sollen eigene Tassen mitgebracht werden.

> Das traditionelle "Weihnachtssingen und -spielen" findet am Sonntag ab 18 Uhr am Weihnachtsbaum vor dem Alten Rathaus im Ortsteil Mönchzell statt. "Ortsvorsteher Marcel Gengenbacher, die Vereinigung der Musikfreunde und der Männergesangverein Liederkranz Mönchzell wollen mit weihnachtlichen Beiträgen auf ein besinnliches Weihnachtsfest einstimmen", heißt es in der Ankündigung.

Neckargemünd

> Ein Weihnachtskonzert veranstalten die "ChorYfeen" des Sängerbunds 1852 Dilsberg am Samstag in der evangelischen Kirche Dilsberg. Gesungen werden neben traditionellen Weihnachtsliedern aus Deutschland auch Werke aus ganz Europa. Los geht es um 18.30 Uhr; der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

> Das traditionelle Weihnachtsliederspielen veranstaltet die Trachtenkapelle Dilsberg an Heiligabend an diversen Stellen: Um 11 Uhr wird am Dilsberger Dorfplatz in der Bergfeste gespielt, gegen 11.30 Uhr in der Neuhofer Straße am Anwesen der Familie Christ und gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz an der Graf-von-Lauffen-Halle. Etwa um 12.10 Uhr macht die Kapelle an der Kreuzung Langenzeller Straße/Bachgasse Halt, etwa um 12.40 Uhr am Ränkelweg/Einmündung Ringweg und circa um 13 Uhr Am Mühlwald in Rainbach. Die letzte Station wird etwa um 13.20 Uhr in der Ortsstraße Rainbach, Einmündung "Am Neckarweg", erreicht.

Nußloch

> Weihnachtliches Musizieren kündigen der Musikverein Feuerwehrkapelle und die Sängereinheit für Sonntag auf dem Friedhof an. Die Veranstaltung des Verbunds Nußlocher Selbständiger beginnt um 17 Uhr.

> Der katholische Kirchenchor Cäcilia führt am Dienstag "die große Pastoralmesse in G-Dur op. 24" von Karl Kempter auf. Dies geschieht im Rahmen des feierlichen Gottesdiensts ab 10.30 Uhr in der katholischen Kirche.

Wiesenbach

> Weihnachtslieder gespielt werden am Sonntag ab 18.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Dazu lädt der Musikverein ein.