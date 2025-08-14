Donnerstag, 14. August 2025

zurück
Plus Tairnbach

Spielplatz "Am Eichelberg" erstrahlt in neuem Glanz

Die Gemeinde investiert knapp 31.000 Euro in neue Spielgeräte.

14.08.2025 UPDATE: 14.08.2025 04:00 Uhr 48 Sekunden
Verschafften sich einen Eindruck vom runderneuerten Spielplatz: (v.li.) Steffen Becker, Mathias Leitzig, Jens Spanberger und Reinhold Sauer. Foto: Gemeinde

Tairnbach. (RNZ) Schrittweise überprüft die Gemeinde Mühlhausen ihre 25 öffentlichen Kinderspielplätze in den drei Ortsteilen, um sie in Schuss zu halten oder nach Möglichkeit zu sanieren. So wurden für dieses Jahr insgesamt 100.000 Euro im Finanzhaushalt dafür eingestellt.

Wie die Gemeinde mitteilt, hat man jetzt in Tairnbach gehandelt, nachdem der Bauhof im Frühjahr Probleme

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.