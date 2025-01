Eppelheim. (RNZ) Am heutigen Freitagnachmittag kam es gegen 16 Uhr zu einer "Stromstörung" in Eppelheim. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg mit. Bei 29 Häusern in der Richard-Wagner-Straße, der Keplerstraße, der Kantstraße sowie der Peter-Böhm-Straße musste daraufhin die Stromversorgung unterbrochen werden.

Techniker der Stadtwerke Heidelberg sind vor Ort, um den Schaden zu beheben. Voraussichtlich um 20 Uhr sollen die Haushalte wieder mit Strom versorgt sein.

Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, Elektrogeräte, die zum Zeitpunkt des Stromausfalls liefen, auszuschalten, um die hausinternen Leitungen bei der Wiederinbetriebnahme nicht zu überlasten und um empfindliche Geräte zu schützen. Lampen oder Radios können eingeschaltet bleiben, damit sie signalisieren, wann der Strom wieder fließt.