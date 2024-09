Heiligkreuzsteinach/Schönau/Wilhelmsfeld. (lesa) Das Netz ist weg. Und das nicht zum ersten Mal. So ging es Ende vergangener Woche wieder den O2-Nutzern im Steinachtal. Nachdem schon in den vergangenen Wochen teils tage- und wochenlang weder Telefon- noch Internet funktionierten und der Anbieter letztlich das Problem scheinbar behoben hatte, war es nun wieder so weit: "Eine Basisstation in der

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote