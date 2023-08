Von Timo Teufert

Rauenberg. Während die Kindergartengebühren in Mühlhausen um 4,25 und in Malsch um vier Prozent steigen, müssen sich Rauenberger Eltern auf einen deutlich höheren Gebührensprung einstellen: In der Weinstadt steigen sie im nächsten Kindergartenjahr ab September um 8,5 Prozent. Das hat der Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossen und folgte damit der