St. Leon-Rot. (seb) "St. Leon-Rot ist in der engeren Wahl, wir müssen etwas tun und die Bürgerinnen und Bürger informieren": Das betonten Marina Krenzke (Grüne), Michael Herling (FDP) und Siegfried Köck (Freie Wähler) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Eine öffentliche Informationsveranstaltung sei eigentlich schon für Anfang dieses Jahres avisiert gewesen. Ihrer Ansicht nach "wäre es fatal", wenn die neue Gleistrasse an der Autobahn 5 entlang durch St. Leon-Rot führen würde: Alle fünf Minuten wäre ein Güterzug zu erwarten.

Sie bezogen sich auf das Bahnprojekt Mannheim-Karlsruhe, einen Lückenschluss im für Europa bedeutenden Gütergleisnetz zwischen den großen Wirtschaftsräumen Rotterdam und Genua, zu dem sich Deutschland 1996 verpflichtet hat. Die Planungen sind gegenwärtig in vollem Gang, die Auswahl der am besten geeigneten Gleisführung zwischen Mannheim und Karlsruhe, die wirtschaftlich wäre, aber mit möglichst wenigen Eingriffen in die Natur und geringen Belastungen für Menschen einhergeht, gestaltet sich aber sehr schwierig.

Trotz bereits deutlich geäußerter Kritik aus Walldorf und einer Stellungnahme St. Leon-Rots bewertet die Bahn gegenwärtig den Bau zweier neuer Gleise entlang der A5 als vergleichsweise positiv, andere Trassen wurden mit mehr Warnzeichen, etwa was den baulichen Aufwand betrifft, versehen. Und das, obwohl die Gleise nach aktueller Planung in Konflikt mit dem Ausbau des Walldorfer Autobahnkreuzes, dem Ausbau der A5 in Richtung Heidelberg, sowie Besuch und Betrieb der Gewerbegebiete bei Ikea in Walldorf und Smurfit Kappa in St. Leon-Rot geraten würden.

Bis die Bahn eine bevorzugte Streckenvariante aussucht, dauert es voraussichtlich noch bis ins nächste Jahr hinein. Eigentlich hätte die Variante für die sogenannte Raumverträglichkeitsprüfung schon 2024 ausgesucht werden sollen. Doch wird dafür noch die Zugzahlenprognose für 2040 benötigt, die aktuell durch Gutachter des Bundes erarbeitet wird. Mittlerweile ist absehbar, dass die neue Prognose nicht rechtzeitig vorliegen wird, sondern wohl erst Anfang des Jahres 2025.

Auf www.mannheim-karlsruhe.de gibt es mehr Informationen zum Bahnprojekt.