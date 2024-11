St. Leon-Rot. (seb) Seit vielen Jahren regnet es in ein Lernatelier der Parkringschule in St. Leon-Rot: Das Wasser konnte in jüngerer Zeit verstärkt eindringen, hat Möbel beschädigt und zur Schimmelbildung in der Trockenbaukonstruktion geführt. Darüber hinaus war das Zimmer im Sommer stets überhitzt und im Winter wiederum nahezu nicht mehr heizbar.

Das erläuterte die Verwaltung in der